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В Германии снимут ряд ограничений для привитых и переболевших

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Правительство Германии приняло распоряжение о новых правах тех, кто получил прививку от COVID-19 или перенес это заболевание, пишет Deutsche Welle.

 

Как сообщила министр юстиции Кристине Ламбрехт, планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часа и ограничений на социальные контакты. Для вступления распоряжения в силу необходимо одобрение бундестага (парламент) и бундесрата (представительство федеральных земель). Ожидается, что документ может вступить в силу уже 8-9 мая.

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 154 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19.

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