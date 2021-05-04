В Германии снимут ряд ограничений для привитых и переболевших
Правительство Германии приняло распоряжение о новых правах тех, кто получил прививку от COVID-19 или перенес это заболевание, пишет Deutsche Welle.
Правительство Германии приняло распоряжение о новых правах тех, кто получил прививку от COVID-19 или перенес это заболевание, пишет Deutsche Welle.
Как сообщила министр юстиции Кристине Ламбрехт, планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часа и ограничений на социальные контакты. Для вступления распоряжения в силу необходимо одобрение бундестага (парламент) и бундесрата (представительство федеральных земель). Ожидается, что документ может вступить в силу уже 8-9 мая.
В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 154 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19.