Ставка зарегистрированной безработицы в Эстонии снизилась до 8,5%

По предварительным данным, ставка зарегистрированной безработицы по состоянию на конец апреля была 8,5%, в Кассе страхования от безработицы зарегистрировано около 55 865 человек.

В сравнении с мартом численность безработных на бирже труда сократилась на 0,3 процентных пункта, а в годовом сравнении она выросла на 0,9%.

Новых безработных в апреле зарегистрировали 5143, в марте тот же показатель составил 7308, а в апреле прошлого года 11 363 человека.

Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы по-прежнему остается в Ида-Вирумаа, где по состоянию на конец месяца она была 14,2%, на втором месте был Валгаский уезд — 10,4 процента, на третьем Пыльвамаа — 9,8 процента и на четвертом — Пярнуский уезд — 9,3%.

Ниже всего ставка зарегистрированной безработицы в апреле была в Йыгеваском уезде — 5,7%, на острове Хийумаа к концу месяца она была на уровне 6%, на Сааремаа 6,2% и в Тартуском уезде 6,7%.

Безработных со сниженной трудоспособностью в апреле было в Эстонии 12 339 человек или 22,1 процента всех зарегистрированных безработных.