Клоогаранд зовет ⟩ Продается ухоженный участок недвижимости с частным пляжем

Недвижимость площадью 5335 квадратных метров находится в 40 минутах езды от Таллинна и продается за 1,49 миллиона евро. На расположенном рядом с морским побережьем участке находятся два роскошных особняка.

Недвижимость на берегу моря. ФОТО: KV.EE

В главном доме площадью 315 квадратных метров находятся просторная гостиная с камином, кухня, столовая, кладовая, три спальни, ванная комната и кабинет. Соседний дом площадью 147 квадратных метров состоит из трех отдельных квартир, в которых при необходимости могут разместиться родственники хозяев и друзья издалека.

Недвижимость на берегу моря. ФОТО: KV.EE

Особенную ценность придает участку красивый сад и песчаный пляж, который находится всего в 100 метрах от домов. Пляж находится в частной собственности.

Недвижимость на берегу моря. ФОТО: KV.EE