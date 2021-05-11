Клоогаранд зовет ⟩ Продается ухоженный участок недвижимости с частным пляжем
В 40 минутах езды от Таллинна в волости Ляэне-Харью продается приморская недвижимость с двумя роскошными особняками, рекомендует Kodustiil.
В 40 минутах езды от Таллинна в волости Ляэне-Харью продается приморская недвижимость с двумя роскошными особняками, рекомендует Kodustiil.
Недвижимость площадью 5335 квадратных метров находится в 40 минутах езды от Таллинна и продается за 1,49 миллиона евро. На расположенном рядом с морским побережьем участке находятся два роскошных особняка.
В главном доме площадью 315 квадратных метров находятся просторная гостиная с камином, кухня, столовая, кладовая, три спальни, ванная комната и кабинет. Соседний дом площадью 147 квадратных метров состоит из трех отдельных квартир, в которых при необходимости могут разместиться родственники хозяев и друзья издалека.
Особенную ценность придает участку красивый сад и песчаный пляж, который находится всего в 100 метрах от домов. Пляж находится в частной собственности.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.