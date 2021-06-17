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  • Спешившая на вызов полицейская машина столкнулась с легковушкой

Фото ⟩ Спешившая на вызов полицейская машина столкнулась с легковушкой

Masinad põrkasid kokku Kilingi-Nõmme teel enne Surju ristmikku. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Сегодня утром на дороге Пярну-Килинги-Нымме перед Сурью спешившая на вызов полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем, пишет Pärnu Postimees.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

По словам полицейского Роберта Тийслера, полицейский автомобиль выехал на вызов в направлении Килинги-Нымме, когда в 9.40 столкнулась с Audi. «По предварительным данным, машина Audi совершала левый поворот в сторону Сурью, полицейская машина же совершала обгон. У полицейской машины были включены проблесковые маячки и сирена», - уточнил Тийслер обстоятельства аварии.

Фото с места происшествия. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

По данным полиции, в аварии никто не пострадал, и все люди в автомобилях использовали надлежащие средства безопасности.

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