Фото ⟩ Спешившая на вызов полицейская машина столкнулась с легковушкой
Сегодня утром на дороге Пярну-Килинги-Нымме перед Сурью спешившая на вызов полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем, пишет Pärnu Postimees.
Сегодня утром на дороге Пярну-Килинги-Нымме перед Сурью спешившая на вызов полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем, пишет Pärnu Postimees.
По словам полицейского Роберта Тийслера, полицейский автомобиль выехал на вызов в направлении Килинги-Нымме, когда в 9.40 столкнулась с Audi. «По предварительным данным, машина Audi совершала левый поворот в сторону Сурью, полицейская машина же совершала обгон. У полицейской машины были включены проблесковые маячки и сирена», - уточнил Тийслер обстоятельства аварии.
По данным полиции, в аварии никто не пострадал, и все люди в автомобилях использовали надлежащие средства безопасности.