Фото ⟩ Спешившая на вызов полицейская машина столкнулась с легковушкой

По словам полицейского Роберта Тийслера, полицейский автомобиль выехал на вызов в направлении Килинги-Нымме, когда в 9.40 столкнулась с Audi. «По предварительным данным, машина Audi совершала левый поворот в сторону Сурью, полицейская машина же совершала обгон. У полицейской машины были включены проблесковые маячки и сирена», - уточнил Тийслер обстоятельства аварии.