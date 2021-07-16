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  • Может попасть в беду: полиция ищет пропавшую Елену

Может попасть в беду: полиция ищет пропавшую Елену

Пропавшая Елена. ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшей 14 июля в Вильяндимаа Елены: она ушла из дома призрения Каркси и не вернулась.

Рост Елены 160 см, она упитанного телосложения, у нее короткие русые волосы. Когда она уходила из дома призрения, на ней были светлая толстовка с капюшоном и бежевые брюки. Елена говорит по-русски.

Елена ранее тоже уходила из дома призрения, но ненадолго. Без посторонней помощи она может попасть в беду. Полиция поговорила с близкими Елены и проверила возможные места, но до сих пор поиск не дал результатов. 

Полиция просит всех, кто видел Елену или располагает информацией о ее местоположении, позвонить на номер 112.

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