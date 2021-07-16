Фото и видео ⟩ Затяжные ливни вызвали наводнение в Бельгии: минимум 14 погибших

По данным RTBF, в провинции Эно на юго-востоке Бельгии и в провинции Валлонский Брабант в центральной части страны уровень воды все еще растет, но проливные дожди почти прекратились. В других частях страны ситуация стабилизировалась, и уровень воды падает.

В Бельгии полное возобновление железнодорожного сообщения займет несколько недель, и дороги также были серьезно повреждены в нескольких местах.

Вчера в Вервье был введен комендантский час для предотвращения грабежей. В настоящее время в Валлонии без электричества более 21 000 человек.

Франция вчера отправила бельгийцам в рамках Европейской программы гуманитарной помощи и гражданской защиты 40 спасателей и вертолеты. Бельгии предложили немедленную помощь также Италия и Австрия, а спутниковая программа ЕС Copernicus помогла нанести на карту районы, наиболее пострадавшие от шторма.

🇪🇺🤝Dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l’Union #MPCU, 40 sapeurs-sauveteurs de l’@uiisc1 partent en Belgique dans la province de #Liège touchée par de fortes inondations. Un #Dragon avec à son bord 2 sauveteurs aquatiques est aussi engagé.pic.twitter.com/J0aMKpSkBw — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 15, 2021

В Германии из-за наводнений погибли более 80 человек

Более 80 человек в различных районах на западе ФРГ погибли в результате наводнений, вызванных затяжными ливнями. Официальный представитель полиции в Кобленце сообщил в пятницу, 16 июля, что только в одной федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами стихии стали не менее 50 человек. По его словам, нельзя исключить, что количество погибших может еще увеличиться. В соседней земле Северный Рейн-Вестфалия власти сообщили о 31 погибшем, пишет DW.