Россия начинает закупать медицинский кислород за рубежом
Хотя местные производства в настоящее время работают в стране с новой мощностью, Россия начала импортировать кислород, произведенный для медицинских целей, пишет RusTVNET.
Хотя местные производства в настоящее время работают в стране с новой мощностью, Россия начала импортировать кислород, произведенный для медицинских целей, пишет RusTVNET.
Денис Мантуров, представитель Минпромторга России, поясняет, что основная цель импорта кислорода - предотвратить сбои в цепочках поставок, а также улучшить и оптимизировать доставку этого продукта в южные и восточные регионы страны.
Первые 100 тонн медицинского кислорода были закуплены в Казахстане, Финляндия поставила 20 тонн кислорода партиями, в настоящее время ведутся переговоры об увеличении закупок до 240 тонн в месяц. Также рассматривается импорт кислорода из Китая.
В России уже несколько недель происходит серьезный подъем уровня новых случаев заражения коронавирусом. На это влияют как новый дельта-штамм заболевания, так и низкие показатели вакцинации в стране.