Правительство выделяет дополнительные средства на зарплаты работникам здравоохранения
На состоявшемся в четверг заседании правительство одобрило предоставление из своего резерва почти 1,8 млн евро Министерству юстиции и Министерству социальных дел в покрытие недостающих средств на объем зарплат, вытекающий из коллективного договора работников здравоохранения.
Из общей суммы в Министерство юстиции направляется 128 144 евро, а Министерству социальных дел 1 660 573 евро, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.