На состоявшемся в четверг заседании правительство одобрило предоставление из своего резерва почти 1,8 млн евро Министерству юстиции и Министерству социальных дел в покрытие недостающих средств на объем зарплат, вытекающий из коллективного договора работников здравоохранения.