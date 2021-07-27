Темп вакцинации в Эстонии резко вырос

Количество вторых доз, введенных на той неделе, составило 20 628. В общей сложности в Эстонии введено более 1,1 миллиона защитных инъекций, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.

По словам главы рабочей группы по вакцинации против COVID-19 Марека Сеэра, настало последнее время вакцинироваться. «Вы еще успеете, – заверил Сеэр, – Первичная защита формируется уже через две недели после первой прививки. Однако для достижения максимальной защиты нужно обязательно получить вторую дозу».

В Эстонии используются две двухэтапных вакцины – Moderna (Spikevax), вторую инъекцию которой вводят через четыре недели после первой, и Pfizer, интервал для которой составляет шесть недель. Используется также одноэтапная вакцина Janssen, однако из-за сложностей производителя с поставками ее прибывает меньше всего, поэтому эту вакцину преимущественно используют в ситуации, когда получение второй дозы затруднено.

Все предлагаемые в Эстонии вакцины эффективно защищают от тяжелого течения коронавирусной инфекции и снижают уровень заражения по стране.

На этой неделе в Эстонию прибудет 30 420 доз вакцины Pfizer (30 июля), 7200 доз вакцины Moderna (29 июля) и 4800 доз вакцины Janssen (30 июля).

Номерок на вакцинацию можно забронировать по государственному справочному номеру 1247 или через электронную регистратуру на сайте www.digilugu.eewww.digilugu.ee. По всей Эстонии организуют также возможности вакцинироваться без предварительной записи. Вся информация о них опубликована на сайте www.vaktsineeri.ee. Кроме того, можно задать вопрос диспетчеру 1247.

С прошлой недели открылась возможность вакцинации в восьми аптеках, и скоро будет расширена в общей сложности на 45 аптек в девяти регионах.

Людям, перенесшим инфекцию COVID-19 этой весной или раньше, сейчас тоже предстоит вакцинироваться. Переболевших вакцинируют одной дозой препарата, и лучшее время для прививки наступает через 4–6 месяцев с момента выздоровления.

Тем, кто привился полгода назад, волноваться не стоит: исследования показывают, что курс вакцинации защищает как минимум на год. Поэтому ревакцинация еще не проводится.

Кроме того, европейская цифровая справка о COVID-19, действительная не менее одного года, упростит поездки и посещение многих мероприятий в Эстонии, освободив вас от тестирования.

По состоянию на 26 июля в Эстонии 621 496 человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а 545 580 человек привиты полностью. По меньшей мере одну дозу вакцины получили 56,1 процента взрослого населения. В возрастной категории от 70 и старше доля вакцинированных составляет 68,9%.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет, услуга бесплатна даже для людей без медицинской страховки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.vaktsineeri.ee/ru и по справочному номеру 1247.