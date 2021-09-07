Статистика коронавируса в Эстонии: 391 зараженный и три смерти
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5194 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 391.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5194 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 391.
Среди новых заразившихся 281 человек не прошел вакцинацию. У 110 заразившихся курс вакцинации был завершен.
По данным на 7 сентября, в стационарном лечении из-за COVID-19 нуждаются 123 человека. Всего в больницах 144 человека с коронавирусом, из которых 111 (75,7%) не вакцинированы и 35 (24,3%) завершили курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Скончались три человека с коронавирусом: 60-летние мужчина и женщина, 84-летний мужчина.
За сутки было введено 3704 дозы вакцин, всего было введено 1 291 806 доз. Охват вакцинации взрослого населения хотя бы одной дозой составляет 65%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).