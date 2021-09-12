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Израиль допустил необходимость четвертой дозы вакцины от COVID-19

Зеленые паспорта в Израиле ФОТО: JACK GUEZ/AFP

Израиль не исключает, что его населению может быть необходима и четвертая доза вакцины от коронавируса, пишет Forbes, уточняя, что три прививки в стране уже сделали 2,8 млн человек.

Израиль ведет подготовку к вакцинации населения, в случае необходимости, четвертой дозой препарата против COVID-19. Речь идет об обеспечении страны достаточным запасом вакцины на случай, если понадобится четвертый бустер, сообщил директор Минздрава Израиля Нахман Аш в интервью одной из местных радиостанций.

«Мы не знаем, когда это произойдет. Я очень надеюсь, что этого не произойдет в течение шести месяцев, как было в этот раз, и что третьей дозы хватит на дольше», — цитирует его слова Bloomberg.

Отвечая на вопрос, обещал ли Израиль американской Pfizer, что при ревакцинации будет использовать исключительно ее вакцину, Аш ответил, что правительство не брало на себя таких обязательств. Он напомнил, что людям старше 18 лет, получившим первую дозу прививки, в настоящее время делают вакцину препаратом Moderna.

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