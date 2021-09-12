Израиль допустил необходимость четвертой дозы вакцины от COVID-19

Израиль ведет подготовку к вакцинации населения, в случае необходимости, четвертой дозой препарата против COVID-19. Речь идет об обеспечении страны достаточным запасом вакцины на случай, если понадобится четвертый бустер, сообщил директор Минздрава Израиля Нахман Аш в интервью одной из местных радиостанций.

«Мы не знаем, когда это произойдет. Я очень надеюсь, что этого не произойдет в течение шести месяцев, как было в этот раз, и что третьей дозы хватит на дольше», — цитирует его слова Bloomberg.