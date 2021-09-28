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В Великобритании четвертый день подряд продолжается масштабный топливный кризис. На заправочных станциях выстроились огромные очереди людей, которые пытаются наполнить свои баки, опасаясь нехватки бензина и дизельного топлива. В случае необходимости для перевозки цистерн с горючим могут быть задействованы военнослужащие.

Ажиотажный спрос возник на фоне сообщений о нехватке водителей цистерн, развозящих топливо по АЗС - при том, что, по заверениям властей, на нефтеперерабатывающих заводах его предостаточно. В результате на некоторых заправочных станциях закончились запасы, а улицы во многих районах страны оказались заблокированы длинными пробками из водителей, пытающихся купить топливо.

Британские власти утверждают, что виной нынешнему кризису стали действия граждан, массово скупающих топливо "на всякий случай". Однако они не отрицают реальность проблемы недостатка рабочей силы: по оценкам, в стране не хватает более 100 тыс. водителей грузовиков, что создает проблемы для ряда отраслей, включая поставщиков топлива, продуктов питания и супермаркеты.

Как стало известно Би-би-си, власти решили вначале использовать "на подхвате" 75 армейских водителей. В случае необходимости их число увеличится до 150 человек, столько же военных будет доступно в качестве вспомогательного персонала.

Министр энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг сказал, что использование армейских водителей для доставки топлива - это "разумная предупредительная мера". "Подключение военных может стать необходимой временной мерой для обеспечения дополнительной цепочки поставок. Это поможет ослабить давление, вызванное резким скачком спроса на топливо в некоторых районах", - сказал он.

Впрочем, по словам министра транспорта Гранта Шаппса, паника постепенно начинает утихать, потому что топливо разных сортов появляется на заправках. Британская ассоциация продавцов бензина сообщает, что в субботу на некоторых АЗС число клиентов выросло на 500% по сравнению с обычными днями, но сейчас нагрузка на заправки превышает нормальные объемы только на 40%.

Кому давать льготы

Но многие станции по-прежнему закрыты. Кроме того, представляющая интересы автомобилистов организация RAC заявила, что с пятницы цена за литр неэтилированного бензина выросла до восьмилетнего максимума, а некоторые розничные торговцы значительно повысили цены на фоне растущего спроса.

На фоне нехватки топлива многие предлагают предоставить приоритетный доступ к топливу так называемым "ключевым работникам" - в частности, сотрудникам медицинских и социальных служб. Профсоюзы врачей, медсестер, тюремного персонала и работников домов престарелых уже заявили, что правительство должно в чрезвычайном порядке выделить отдельные АЗС исключительно для представителей общественно важных профессий.

Врачи-терапевты, работающие в малонаселенных районах, где без машины не обойтись, обеспокоены тем, что им, возможно, придется сократить количество посещений на дому из-за нехватки горючего.

Некоторые станции скорой помощи имеют собственные запасы топлива, и ожидается, что им будут поставлять горючее в приоритетном порядке. Однако возможность содержать собственную АЗС есть не у всех: один водитель машины скорой помощи на севере Лондона рассказал Би-би-си, что безуспешно пытался заправиться на нескольких заправочных станциях.

В некоторых больницах разработаны специальные планы по транспортировке персонала, которые могут привести в действие, если ситуация не нормализуется.

Поможет ли армия и при чем тут брексит?

Для того, чтобы в случае необходимости привлечь к перевозке топлива армейских водителей, потребуется время - до пяти дней, в течение которых военные пройдут специальную подготовку.

Надпись "топлива нет" на одной из бензоколонок. ФОТО: Reuters

По словам Хью Мерримэна, председателя парламентского комитета по транспорту, приведение армии в состояние готовности - это хороший пример того, как правительство использует все доступные ему средства, но военных призовут на помощь лишь в крайнем случае, если в ближайшие пару дней ситуация не стабилизируется.

Однако отрасли предстоит объяснить, как она рассчитывает исправить положение в долгосрочной перспективе: правительство не может постоянно присылать на помощь вооруженные силы. "Эти проблемы существуют уже многие годы, потому что средний возраст водителей - 55 лет, они уходят на пенсию, а отрасль не потрудилась сделать эту работу привлекательной. Слишком долго условия работы были плохими, и те, кто готов был это терпеть, приезжали из-за границы," - сказал Мерримэн.

По его словам, в связи с брекситом и по ряду других причин иностранцы теперь предпочитают работать поближе к дому, и ситуация улучшится только вместе с условиями труда водителей.

Власти уже объявили о выдаче временных (до Рождества) виз для пяти тысяч иностранных водителей большегрузных автомобилей и пяти с половиной тысяч работников птицефабрик - по мнению многих фермеров, к Рождеству страну ожидает еще и нехватка индеек, без которых немыслим традиционный британский рождественский стол.

Но Ричард Уокер, управляющий директор сети супермаркетов Iceland, сообщил Би-би-си, что выдача виз начнется не раньше середины октября, добавив: "Я не знаю, кто откажется от постоянной работы в Европе ради нескольких недель". Кроме того, эксперты отмечают, что 5 тыс. виз вряд ли помогут восполнить потребность в водителях, которая оценивается в 100 тыс. человек.

После выхода Великобритании из ЕС многие европейские водители вернулись в свои страны или сменили место работы из-за дополнительной бюрократии на границе и потери доходов.

Пандемия также побудила многих иностранных водителей вернуться домой и привела к огромным задержкам с экзаменами на право вождения грузовых автомобилей. Поэтому нехватка водителей не обошла и другие страны Евросоюза, в том числе Германию и Польшу.

Что еще делают власти

В Великобритании около миллиона человек имеют права на управление большегрузными автомобилями, и власти совместно с частными компаниями пытаются вернуть часть этих людей за руль. Вдобавок, как ожидается, примерно три тысячи человек получат права, пройдя короткие интенсивные курсы вождения.

В качестве временной меры правительство уже разрешило продлевать срок действия специальных водительских прав, позволяющих их владельцам перевозить опасные грузы, в том числе горючее. Права, срок действия которых истекает с 27 сентября по 31 декабря, будут продлены до 31 января 2022 года без необходимости сдачи повторных экзаменов.

Женщина заправляет машину. ФОТО: Getty Images

Тем временем крупные поставщики топлива, включая BP и Shell, попытались заверить общественность в том, что бензин на заводах есть. Они ожидают, что в ближайшее время ситуация нормализуется. "Поскольку многие автомобили в настоящее время заправлены больше, чем обычно, мы ожидаем, что в ближайшие дни спрос вернется к нормальному уровню, что снизит нагрузку на АЗС", - говорится в их совместном заявлении.

Правительство временно освободило топливные компании от действия закона о конкуренции, чтобы позволить им совместными усилиями доставлять топливо в наиболее нуждающиеся районы.