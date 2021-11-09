Фото ⟩ Государство следует принятому в 2011 году закону, о котором многие не знают

В 2011 году вступил в силу Закон о заказе произведений искусства, согласно которому произведения искусства должны приобретаться не менее чем за 1% от стоимости строительных работ в общественных зданиях. Максимальная цена произведений искусства с этого года - 110 000 евро.

Закон применяется к государственным и общественным органам, государственным фондам и некоммерческим объединениям, но не распространяется на органы местного самоуправления. Смысл закона заключается в том, что неотъемлемой частью строительства общественного здания является заказ произведения искусства или произведений, подходящих для этого здания. Благодаря этому общественное пространство становится эстетически богаче. Такие адресные заказы на произведения искусства широко известны во всем мире уже на протяжении десятилетий.

На данный конкурс было представлено 28 работ. Первое место получила композиция под девизом Helix, символизирующая творческое движение музыки и танца. Авторы работы - Лийс Уустал, Эгон Метусала, Марилийс Кундла, Михкель Паюсте и Мари Ронимойс.

Helix - работа-победитель конкурса. ФОТО: RKAS

По мнению жюри, победившая работа Helix очень хорошо использует потенциал «Сада тишины» Таллиннской музыкально-балетной школы, добавляя необходимую фокусную точку и символизируя творческое движение музыки и танца. Конструкция из изогнутой стальной трубы в форме волны высотой 4,7 метра и шириной 8,2 метра спроектирована вокруг круглой зоны отдыха, которая визуально отличается от остальной части сада, создавая уютное место для встреч и общения всех пользователей здания, таким образом содействуя сотрудничеству учащихся разных творческих специальностей.

Композиция Rütm. Второе место. ФОТО: RKAS

Второе место заняла композиция Rütm, состоящая из алюминиевых скульптур. Великолепное решение автора Дженни Грёнхольм вызывает ассоциации со сказкой «Алиса в стране чудес», пробуждает фантазию и творчество.

Третье место заняли Бруно Лиллеметс и Лаури Килуск с работой Rüü. Это группа из пяти скульптур высотой более пяти метров, напечатанных из бетона на 3D принтере и покрытых бронзой. Инсталляция, напоминающая по форме гигантские можжевельники, усиливает ощущение тишины, так как «Сад тишины» и должен стать местом спокойствия и безопасности, чтобы взять правильную ноту, сказать верное слово и сделать первые шаги в искусстве.

Композиция Rüü. Третье место. ФОТО: RKAS

Стоимость заказанной работы у авторов художественного конкурса без НДС составляет 110 000 евро. Работа-победитель Helix будет завершена и установлена в начале лета 2022 года.