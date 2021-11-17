Девелопер и страховщик предупреждают: даже новое жилье не застраховано от повреждений
Некоторые происшествия случаются независимо от того, насколько хорошо мы заботимся о своем жилье, и обычно случаются в то время, когда вы ждете этого меньше всего. Какие неприятные сюрпризы можно ожидать от нового жилья, какой ущерб входит в сферу ответственности застройщика и какой - в сферу собственной ответственности собственника, объясняют директор по продажам Kaamos Kinnisvara Кристо Кокк и оценщик ущерба по страховке Ergo Туули Калберг.