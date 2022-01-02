Родители могут брать до двух месяцев родительского отпуска и получать компенсацию

Декретный отпуск переименовывается в материнский отпуск. С 1 апреля декретный отпуск переименовывается в материнский, родительскую компенсацию матери будет выплачивать Департамент социального страхования. Часть родительского отпуска и возмещений предназначается матери, часть – отцу, оставшуюся часть родители делят между собой.

Вступают в силу более гибкие возможности комбинировать работу на частичной занятости, отдых, и нагрузку родителей по уходу за ребенком. Родитель может в дальнейшем получать родительскую компенсацию по календарным дням до достижения ребенком 3-летнего возраста. Таким образом, родитель может помимо ухода за ребенком работать на частичной занятости, и получать родительскую компенсацию за более длительный период, или с ребенком могут быть по очереди оба родителя. Дополнительная информация: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/deti-semi/hodataystvuyushchemu-o-semeynyh-posobiyah/izmeneniya-v-sisteme-roditelskih-vozmeshcheniy

Детский отпуск родители в дальнейшем будут получать отдельно на каждого ребенка, так будет решена проблема использования дней детского отпуска в сводных семьях. У каждого родителя будет индивидуальное право на отпуск и компенсацию. На одного ребенка каждый родитель сможет получить 10 дней оплачиваемого родительского отпуска до конца календарного года, когда ребенку исполнится 14 лет. Одновременно до половины средней зарплаты родителя поднимается и оплата детского отпуска. Переход на новую систему произойдет 1 апреля. Отпуск можно будет оформить целиком или отдельными днями.