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  • Родители могут брать до двух месяцев родительского отпуска и получать компенсацию

Родители могут брать до двух месяцев родительского отпуска и получать компенсацию

Деньги. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Родители с этого года могут брать до двух месяцев родительского отпуска и одновременно получать родительскую компенсацию. В таком случае период выплаты родительской компенсации уменьшается пропорционально на то количество дней, за которое родители получали одновременно компенсацию. Исключение делается для родителей преждевременно рожденных детей и родителей трех и более детей, рожденных одновременно – их период выплаты родительской компенсации не уменьшится более, чем на 30 дней.

Декретный отпуск переименовывается в материнский отпуск. С 1 апреля декретный отпуск переименовывается в материнский, родительскую компенсацию матери будет выплачивать Департамент социального страхования. Часть родительского отпуска и возмещений предназначается матери, часть – отцу, оставшуюся часть родители делят между собой.

Вступают в силу более гибкие возможности комбинировать работу на частичной занятости, отдых, и нагрузку родителей по уходу за ребенком. Родитель может в дальнейшем получать родительскую компенсацию по календарным дням до достижения ребенком 3-летнего возраста. Таким образом, родитель может помимо ухода за ребенком работать на частичной занятости, и получать родительскую компенсацию за более длительный период, или с ребенком могут быть по очереди оба родителя. Дополнительная информация: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/deti-semi/hodataystvuyushchemu-o-semeynyh-posobiyah/izmeneniya-v-sisteme-roditelskih-vozmeshcheniy

Детский отпуск родители в дальнейшем будут получать отдельно на каждого ребенка, так будет решена проблема использования дней детского отпуска в сводных семьях. У каждого родителя будет индивидуальное право на отпуск и компенсацию. На одного ребенка каждый родитель сможет получить 10 дней оплачиваемого родительского отпуска до конца календарного года, когда ребенку исполнится 14 лет. Одновременно до половины средней зарплаты родителя поднимается и оплата детского отпуска. Переход на новую систему произойдет 1 апреля. Отпуск можно будет оформить целиком или отдельными днями.

Право на отпуск по усыновлению и компенсацию усыновителя будет у всех усыновителей и родителей приемных семей. 70-дневный отпуск можно оформить целиком или отдельными днями, и разделить между усыновителями или родителями приемной семьи. В связи с увеличением минимальной заработной платы увеличится и пособие приемным семьям, оно составит 327 евро в месяц на каждого ребенка. Родительская компенсация усыновителя будет составлять 100% от прежнего дохода усыновителя.

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