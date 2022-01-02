Родители могут брать до двух месяцев родительского отпуска и получать компенсацию
Родители с этого года могут брать до двух месяцев родительского отпуска и одновременно получать родительскую компенсацию. В таком случае период выплаты родительской компенсации уменьшается пропорционально на то количество дней, за которое родители получали одновременно компенсацию. Исключение делается для родителей преждевременно рожденных детей и родителей трех и более детей, рожденных одновременно – их период выплаты родительской компенсации не уменьшится более, чем на 30 дней.