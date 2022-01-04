Бывший генсек НАТО о принятии Украины и Грузии в Альянс: пора выполнить обещания

"Мы обещали Грузии и Украине места за столом НАТО в 2008 году, и пора нам разработать план действий по реализации нашего обещания. Если необходимо, мы можем это сделать с оговоркой, что статья 5 НАТО распространяется только на территории, подконтрольные Киеву и Тбилиси", - ответил Фог Расмуссен.

Однако, отметил он, НАТО не может проводить политику открытых дверей по расширению, в которой Путин выступал бы "швейцаром".

Статья 5 НАТО предусматривает принцип коллективной обороны. Он заключается в том, что нападение на любое из государств – членов Альянса рассматривается как нападение на них всех.

Вмешательство России в деятельность НАТО

Кремль, шантажируя Запад отведенными к границе с Украиной войсками, настаивает на "гарантиях безопасности" невступления Украины в НАТО, а также других постсоветских стран.

Путин намерен согласовать требования только с США, полностью исключив мнение Киева. По этому поводу 10 января в Женеве состоятся переговоры в формате межведомственной делегации России и США.

2 января президент США Джо Байден и украинский глава Владимир Зеленский обсудили напряженность на российско-украинском пограничье.

Американский лидер заявил о решительном ответе, если РФ таки решится осуществить полномасштабное наступление.