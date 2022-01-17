Фото ⟩ Автобус с детьми выехал в кювет
Сегодня, 17 января, около 8.55 утра в Пыльвамаа в волости Канепи в деревне Эраствере произошло ДТП.
Сегодня, 17 января, около 8.55 утра в Пыльвамаа в волости Канепи в деревне Эраствере произошло ДТП.
Автобус вместе с детьми выехал в кювет. Как отметили в соцсетях прибывшие на место происшествия спасатели-добровольцы из Саверна, дорога на месте аварии была очень скользкой и, вероятно, причиной ДТП стала именно скользкая дорога, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
К счастью, дети не пострадали и были доставлены в пункт назначения. Спасатели помогли вытащить автобус на дорогу. Автобус также не получил серьезных повреждений.
"В Центр тревоги сообщили, что школьный автобус выехал в кювет и никто не пострадал. В полицейский помощи не было нужды, то есть патруль не надо было отправлять на место", - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. Она добавила, что в автобусе в момент ДТП было девять детей, их забрал замещающий автобус.