Фото ⟩ Автобус с детьми выехал в кювет

Автобус вместе с детьми выехал в кювет. Как отметили в соцсетях прибывшие на место происшествия спасатели-добровольцы из Саверна, дорога на месте аварии была очень скользкой и, вероятно, причиной ДТП стала именно скользкая дорога, пишет Lõuna-Eesti Postimees .

К счастью, дети не пострадали и были доставлены в пункт назначения. Спасатели помогли вытащить автобус на дорогу. Автобус также не получил серьезных повреждений.

"В Центр тревоги сообщили, что школьный автобус выехал в кювет и никто не пострадал. В полицейский помощи не было нужды, то есть патруль не надо было отправлять на место", - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. Она добавила, что в автобусе в момент ДТП было девять детей, их забрал замещающий автобус.