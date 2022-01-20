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  • «Бей первым, Фредди!» или Евросоюз теряет влияние на мировые дела

«Бей первым, Фредди!» или Евросоюз теряет влияние на мировые дела

Европа уступает позиции? ФОТО: Peeter Langovits

Есть все признаки того, что мировые лидеры перестали рассматривать Европу, как глобального игрока, а США не имеют решающего голоса в мировых делах.

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Шансы на успех в серьезном конфликте начинаются с внутреннего единства, с чем в ЕС наблюдается большая проблема. На противостояние с Венгрией и Польшей уходит сил едва ли не больше, чем на внешних врагов. Налицо противоречивые отношения с США и неясные перспективы иметь собственные вооруженные силы. Трудно понять отношения с РФ, с которой одновременно жестко конфликтуют, пытаются пугать санкциями, и при этом расширяют торговлю, увеличивая энергетическую зависимость. Игнорирование Путиным европейских лидеров из-за безуспешности Нормандского формата сильно бьет по имиджу ЕС.

Даже небольшой кризис на границе Польши и Беларуси выбил из колеи Евросоюз на несколько месяцев, что одновременно показало - проблема сил быстрого реагирования и пограничных сил Frontex пока не решена. Метания ЕС между мировыми игроками уничтожает авторитет организации окончательно. Придется констатировать, что нет у ЕС успехов в решении новых вызовов. Вряд ли Брюссель достаточно готов к конфронтации с РФ.

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