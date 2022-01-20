«Бей первым, Фредди!» или Евросоюз теряет влияние на мировые дела

Шансы на успех в серьезном конфликте начинаются с внутреннего единства, с чем в ЕС наблюдается большая проблема. На противостояние с Венгрией и Польшей уходит сил едва ли не больше, чем на внешних врагов. Налицо противоречивые отношения с США и неясные перспективы иметь собственные вооруженные силы. Трудно понять отношения с РФ, с которой одновременно жестко конфликтуют, пытаются пугать санкциями, и при этом расширяют торговлю, увеличивая энергетическую зависимость. Игнорирование Путиным европейских лидеров из-за безуспешности Нормандского формата сильно бьет по имиджу ЕС.