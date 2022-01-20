На шоссе столкнулись автомобили: одного из водителей увезли в больницу

Столкнулись легковые автомобили Mazda и Mitsubushi.

"Со стороны Тарту в направлении Выру ехал легковой автомобиль Mitsubishi, которым управлял трезвый и с водительскими правами 43-летний мужчина. Когда он начал выполнять поворот налево, машина попала в боковое скольжение и столкнулась с легковым автомобилем Mazda, ехавшим со стороны Выру в направлении Тарту. Водителя Mazda увезли в больницу", - сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.

Находившуюся за рулем Mazda 24-летнюю женщину врачи доставили на проверку здоровья в больницу Южной Эстонии. В больнице у нее повреждений не обнаружили.

"Водители обеих машин были трезвыми и имеют право на управление транспортным средством. Они пришли к соглашению относительно вины и обратились в страховую фирму", - добавил Кейск.