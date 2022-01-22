Картина дня: протест против цен на электроэнергию, наркотики в тюрьме и оружие для Украины

ФОТО И ВИДЕО 〉 На площади Вабадузе протестуют против высоких цен на электроэнергию

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) проводит на площади Вабадузе в Таллинне демонстрацию протеста против экономической политики правительства, требуя снижения цен на электроэнергию. Читать далее...

Рост цен на отопление компенсируется потребителям в очень разном объеме

Домовладелец, который отапливает свой дом электричеством, возмущен: он подсчитал, что, отапливая тот же самый дом газом, получил бы в январе от государства значительно большую компенсацию. Пользователи централизованного теплоснабжения и вовсе оказались за бортом объявленных на этой неделе мер поддержки. Читать далее...

«Кто ищет, тот всегда найдет»: заключенный заказал почтой наркотики в Таллиннскую тюрьму

Старая истина "язык мой - враг мой" подтвердилась в случае с отбывающим тюремный срок Антоном, который за свою чрезмерную болтливость вместо ожидавшегося досрочного освобождения получил, напротив, прибавку к тюремному сроку. Читать далее...

Не так все просто: Германия запретила Эстонии поставлять оружие на Украину

Германия заблокировала передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal, подчеркивая, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по вопросу Украины. Читать далее...

Случай коррупции в Транспортном департаменте может быть связан с автобусным аукционом

Департамент полиции безопасности предъявил главе отдела общественного транспорта Транспортного департамента Кирке Уильямсон подозрение в умышленном нарушении ограничений на производство в крупных размерах. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 4783 зараженных, скончались 4 человека

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 578 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4 783. Скончались 4 человека с коронавирусом. Читать далее...

Результаты экспресс-тестирования подтверждают широкое распространение коронавируса в школах

На этой неделе в ходе экспресс-тестирования в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях было выявлено 3899 положительных результатов, что в три с лишним раза больше, чем на прошлой неделе. Читать далее...

Число обращений в связи с сексуальным насилием над детьми растет

В течение последних четырех лет помощь услуги дома детей Департамента социального страхования Саареского уезда получили 30 детей, которые подверглись сексуальному насилию или в отношении которых можно подозревать применение такого насилия. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Мы знаем, чего не хотим завтра

События последних недель хаотичны, информационная картина агрессивна, а последствия могут быть непредсказуемы, если мы не найдем подлинного общественного согласия внутри страны и не решим экономические проблемы. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Лучик света в темном царстве

На фоне прочих мрачноватых новостей Чемпионат Европы по фигурному катанию, который в прямом смысле отгремел в ледовом холле «Тондираба», стал ярким и радостным событием для нашей страны. Читать далее...

Финский гуру инвестиций: я попробовал крипту, но был разочарован