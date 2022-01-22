Картина дня: протест против цен на электроэнергию, наркотики в тюрьме и оружие для Украины
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 января.
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) проводит на площади Вабадузе в Таллинне демонстрацию протеста против экономической политики правительства, требуя снижения цен на электроэнергию. Читать далее...
Домовладелец, который отапливает свой дом электричеством, возмущен: он подсчитал, что, отапливая тот же самый дом газом, получил бы в январе от государства значительно большую компенсацию. Пользователи централизованного теплоснабжения и вовсе оказались за бортом объявленных на этой неделе мер поддержки. Читать далее...
Старая истина "язык мой - враг мой" подтвердилась в случае с отбывающим тюремный срок Антоном, который за свою чрезмерную болтливость вместо ожидавшегося досрочного освобождения получил, напротив, прибавку к тюремному сроку. Читать далее...
Германия заблокировала передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal, подчеркивая, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по вопросу Украины. Читать далее...
Департамент полиции безопасности предъявил главе отдела общественного транспорта Транспортного департамента Кирке Уильямсон подозрение в умышленном нарушении ограничений на производство в крупных размерах. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 578 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4 783. Скончались 4 человека с коронавирусом. Читать далее...
На этой неделе в ходе экспресс-тестирования в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях было выявлено 3899 положительных результатов, что в три с лишним раза больше, чем на прошлой неделе. Читать далее...
В течение последних четырех лет помощь услуги дома детей Департамента социального страхования Саареского уезда получили 30 детей, которые подверглись сексуальному насилию или в отношении которых можно подозревать применение такого насилия. Читать далее...
События последних недель хаотичны, информационная картина агрессивна, а последствия могут быть непредсказуемы, если мы не найдем подлинного общественного согласия внутри страны и не решим экономические проблемы. Читать далее...
На фоне прочих мрачноватых новостей Чемпионат Европы по фигурному катанию, который в прямом смысле отгремел в ледовом холле «Тондираба», стал ярким и радостным событием для нашей страны. Читать далее...
Как увеличить стоимость своих инвестиций в десять раз за десять лет, т.е. зарабатывать в среднем 26 процентов в год, рассказывает финский гуру инвестиций Сеппо Саарио, который предлагает свой учебник по инвестициям для молодежи на конференции Investor Toomas. Читать далее...