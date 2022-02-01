Картина дня: правительственный кризис, частичная отмена ковидных справок и смертельная авария

22 года боли 〉 Мама пропавшей девочки все еще надеется на чудо

13-летняя Катрин пропала без вести 16 января 2000 года в районе тюрьмы Румму. В среду она отметила бы свое 36-летие. «Я не смогу свыкнуться с этим. Никогда», – признается мама девочки Ирма. Читать далее...

В правительстве опять кризис. Центристы собираются на совещание

Центристская партия собирает правление партии, чтобы обсудить новый кризис управления в правительстве. На сей раз разногласия возникли по вопросу отмены ковидных справок. Читать далее...

Для несовершеннолетних хотят отменить требование предъявления ковидных справок

На сегодняшнем совещании правительство решило, что требование для детей и подростков предъявлять ковидные справки будет отменено после 14 февраля, когда показатели заражаемости хоть немного снизятся. Читать далее...

Анализ «Левада-центра»: россияне относятся к Эстонии скорее хорошо, но почти ничего о ней не знают

Российский аналитический центр «Левада-центр» по заказу эстонского Министерства иностранных дел опросил россиян об их отношении к ближайшему соседу. Заодно выяснили, что россияне знают о современной Эстонии и как оценивают определенные исторические события. Читать далее...

Чтобы окончить основную школу, в будущем будет достаточно просто явиться на экзамен

«А дальше что?» Такова была первая эмоция директора гимназии Якоба Вестхольма Рандо Куустика на просьбу Postimees прокомментировать планируемые Министерством образования и науки изменения, которые позволили бы окончить основную школу всем учащимся, просто явившимся на экзамен. Читать далее...

В Ида-Вирумаа столкнулись четыре машины: погиб один человек

Сегодня, 1 февраля, около 9:00 на шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Вирумаа произошло тяжелое ДТП. В результате столкновения четырех автомобилей погиб человек, еще один получил тяжелые травмы. Читать далее...

Обгоревший в ДТП: я похож на Франкенштейна, а мне дают только частичную нетрудоспособность

Пеэтер, получивший сильные ожоги в ДТП, жалуется, что десять лет спустя Касса по безработице со дня превратила его трудоспособность в частичную нетрудоспособность, хотя из-за своей внешности он до сих пор не может найти работу. Читать далее...

Ковид-сертификат не закрывает вход на публичные мероприятия для больных на карантине

Ковид-сертификат указывает на то, был ли человек вакцинирован или переболел COVID-19, но не запрещает пройти на мероприятие заболевшим, которые должны находиться на карантине. Читать далее...

Теплый январь спас потребителей электричества, но когда ждать очередной счет?

Теплая январская погода наложила свой отпечаток на стоимость электроэнергии: если в декабре киловатт-час электроэнергии в ценовой зоне Эстонии стоил (без учета налога с оборота) 20,3 евро, то в январе – 14,17 евро, а это значит, что покупатели электроэнергии по биржевой цене могут надеяться на более щадящие счета за январь. Читать далее...

Таллинн строится: вместо пустовавшей общаги Педа - современное здание под названием MUBA