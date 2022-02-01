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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: правительственный кризис, частичная отмена ковидных справок и смертельная авария

Картина дня: правительственный кризис, частичная отмена ковидных справок и смертельная авария

Ковид-сертификаты. ФОТО: Marko Saarm

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 февраля.

22 года боли 〉 Мама пропавшей девочки все еще надеется на чудо

13-летняя Катрин пропала без вести 16 января 2000 года в районе тюрьмы Румму. В среду она отметила бы свое 36-летие. «Я не смогу свыкнуться с этим. Никогда», – признается мама девочки Ирма. Читать далее...

В правительстве опять кризис. Центристы собираются на совещание

Центристская партия собирает правление партии, чтобы обсудить новый кризис управления в правительстве. На сей раз разногласия возникли по вопросу отмены ковидных справок. Читать далее...

Для несовершеннолетних хотят отменить требование предъявления ковидных справок

На сегодняшнем совещании правительство решило, что требование для детей и подростков предъявлять ковидные справки будет отменено после 14 февраля, когда показатели заражаемости хоть немного снизятся. Читать далее...

Анализ «Левада-центра»: россияне относятся к Эстонии скорее хорошо, но почти ничего о ней не знают

Российский аналитический центр «Левада-центр» по заказу эстонского Министерства иностранных дел опросил россиян об их отношении к ближайшему соседу. Заодно выяснили, что россияне знают о современной Эстонии и как оценивают определенные исторические события. Читать далее...

Чтобы окончить основную школу, в будущем будет достаточно просто явиться на экзамен

«А дальше что?» Такова была первая эмоция директора гимназии Якоба Вестхольма Рандо Куустика на просьбу Postimees прокомментировать планируемые Министерством образования и науки изменения, которые позволили бы окончить основную школу всем учащимся, просто явившимся на экзамен. Читать далее...

В Ида-Вирумаа столкнулись четыре машины: погиб один человек

Сегодня, 1 февраля, около 9:00 на шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Вирумаа произошло тяжелое ДТП. В результате столкновения четырех автомобилей погиб человек, еще один получил тяжелые травмы. Читать далее...

Обгоревший в ДТП: я похож на Франкенштейна, а мне дают только частичную нетрудоспособность

Пеэтер, получивший сильные ожоги в ДТП, жалуется, что десять лет спустя Касса по безработице со дня превратила его трудоспособность в частичную нетрудоспособность, хотя из-за своей внешности он до сих пор не может найти работу. Читать далее...

Ковид-сертификат не закрывает вход на публичные мероприятия для больных на карантине

Ковид-сертификат указывает на то, был ли человек вакцинирован или переболел COVID-19, но не запрещает пройти на мероприятие заболевшим, которые должны находиться на карантине. Читать далее...

Теплый январь спас потребителей электричества, но когда ждать очередной счет?

Теплая январская погода наложила свой отпечаток на стоимость электроэнергии: если в декабре киловатт-час электроэнергии в ценовой зоне Эстонии стоил (без учета налога с оборота) 20,3 евро, то в январе – 14,17 евро, а это значит, что покупатели электроэнергии по биржевой цене могут надеяться на более щадящие счета за январь. Читать далее...

Таллинн строится: вместо пустовавшей общаги Педа - современное здание под названием MUBA

Здание, некогда служившее пристанищем для студентов Таллиннского университета, особенно когда он еще назывался Пединститутом, в природе больше не существует. Сейчас там подходит к концу строительство совершенно нового специального учебного заведения. Читать далее...

За сутки прибавилось 6520 зараженных, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 314 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6520. Скончались четыре человека с коронавирусом. Читать далее...

Светлана Янчек: в идеале театр не просто удовлетворяет ожидания публики, а еще и формирует их

Вчера общественности наконец стало известно имя нового директора Русского театра — должность заняла Светлана Янчек, известная как руководитель фестиваля «Золотая маска». Rus.Postimees побеседовал с Янчек о задачах директора, репертуаре и о том, каким должен быть успешный театр. Читать далее...

Эстония отправила в Европу заказ на лекарство от ковида

В конце прошлого месяца Европейский департамент лекарств рекомендовал выдать на особых условиях разрешение на продажу препарата Paxlovid фирмы Pfizer от Covid-19. Лекарство предназначено для взрослых, у которых имеется высокая угроза тяжелого течения заболевания, например, в Эстонии есть план использовать препарат для групп риска. Читать далее...

Защита Майлис Репс намерена отмыть ее от всех обвинений

Присяжный адвокат Пауль Керес и адвокат Андри Рохтла - защитники бывшего министра образования и науки Майлис Репс, которую обвиняют в хищениях и мошенничестве - на стартующем в феврале судебном процессе попытаются доказать, что их подзащитная не совершала нарушений и действовала в соответствии с обычной практикой, принятой в ​​министерстве. Читать далее...

Таллиннский магазин одежды попал в черный список из-за товара с дефектом

В начале января этого года в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора попала компания Bestbrands Retail Estonia OÜ, магазины одежды которой находятся в торговых центрах Rocca Al Mare, Nautica и Arsenal. Причиной стал товар с дефектом. Читать далее...

"Она подселила голоса в мою голову": беременную эстонку преследует психопат-наркоман

Cамая известная ясновидящая Эстонии Марилин Керро говорит, что ее уже длительное время преследует какой-то ненормальный, который также не раз бил окна ее магазина. Керро, находящаяся на последних месяцах беременности, сказала в программе Kuuuurija, что не чувствует себя в безопасности. Читать далее...

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