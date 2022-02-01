Картина дня: правительственный кризис, частичная отмена ковидных справок и смертельная авария
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 февраля.
13-летняя Катрин пропала без вести 16 января 2000 года в районе тюрьмы Румму. В среду она отметила бы свое 36-летие. «Я не смогу свыкнуться с этим. Никогда», – признается мама девочки Ирма. Читать далее...
Центристская партия собирает правление партии, чтобы обсудить новый кризис управления в правительстве. На сей раз разногласия возникли по вопросу отмены ковидных справок. Читать далее...
На сегодняшнем совещании правительство решило, что требование для детей и подростков предъявлять ковидные справки будет отменено после 14 февраля, когда показатели заражаемости хоть немного снизятся. Читать далее...
Российский аналитический центр «Левада-центр» по заказу эстонского Министерства иностранных дел опросил россиян об их отношении к ближайшему соседу. Заодно выяснили, что россияне знают о современной Эстонии и как оценивают определенные исторические события. Читать далее...
«А дальше что?» Такова была первая эмоция директора гимназии Якоба Вестхольма Рандо Куустика на просьбу Postimees прокомментировать планируемые Министерством образования и науки изменения, которые позволили бы окончить основную школу всем учащимся, просто явившимся на экзамен. Читать далее...
Сегодня, 1 февраля, около 9:00 на шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Вирумаа произошло тяжелое ДТП. В результате столкновения четырех автомобилей погиб человек, еще один получил тяжелые травмы. Читать далее...
Пеэтер, получивший сильные ожоги в ДТП, жалуется, что десять лет спустя Касса по безработице со дня превратила его трудоспособность в частичную нетрудоспособность, хотя из-за своей внешности он до сих пор не может найти работу. Читать далее...
Ковид-сертификат указывает на то, был ли человек вакцинирован или переболел COVID-19, но не запрещает пройти на мероприятие заболевшим, которые должны находиться на карантине. Читать далее...
Теплая январская погода наложила свой отпечаток на стоимость электроэнергии: если в декабре киловатт-час электроэнергии в ценовой зоне Эстонии стоил (без учета налога с оборота) 20,3 евро, то в январе – 14,17 евро, а это значит, что покупатели электроэнергии по биржевой цене могут надеяться на более щадящие счета за январь. Читать далее...
Здание, некогда служившее пристанищем для студентов Таллиннского университета, особенно когда он еще назывался Пединститутом, в природе больше не существует. Сейчас там подходит к концу строительство совершенно нового специального учебного заведения. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 314 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6520. Скончались четыре человека с коронавирусом. Читать далее...
Вчера общественности наконец стало известно имя нового директора Русского театра — должность заняла Светлана Янчек, известная как руководитель фестиваля «Золотая маска». Rus.Postimees побеседовал с Янчек о задачах директора, репертуаре и о том, каким должен быть успешный театр. Читать далее...
В конце прошлого месяца Европейский департамент лекарств рекомендовал выдать на особых условиях разрешение на продажу препарата Paxlovid фирмы Pfizer от Covid-19. Лекарство предназначено для взрослых, у которых имеется высокая угроза тяжелого течения заболевания, например, в Эстонии есть план использовать препарат для групп риска. Читать далее...
Присяжный адвокат Пауль Керес и адвокат Андри Рохтла - защитники бывшего министра образования и науки Майлис Репс, которую обвиняют в хищениях и мошенничестве - на стартующем в феврале судебном процессе попытаются доказать, что их подзащитная не совершала нарушений и действовала в соответствии с обычной практикой, принятой в министерстве. Читать далее...
В начале января этого года в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора попала компания Bestbrands Retail Estonia OÜ, магазины одежды которой находятся в торговых центрах Rocca Al Mare, Nautica и Arsenal. Причиной стал товар с дефектом. Читать далее...
Cамая известная ясновидящая Эстонии Марилин Керро говорит, что ее уже длительное время преследует какой-то ненормальный, который также не раз бил окна ее магазина. Керро, находящаяся на последних месяцах беременности, сказала в программе Kuuuurija, что не чувствует себя в безопасности. Читать далее...