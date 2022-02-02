Чт, 3.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: два трупа в Старом городе, перспектива снятия ограничений и тайна гостиницы «Виру»

Картина дня: два трупа в Старом городе, перспектива снятия ограничений и тайна гостиницы «Виру»

Кристьян Ильвес. ФОТО: Tairo Lutter

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 февраля.

В Таллинне в квартире обнаружены тела двух человек

Вчера в полицию сообщили, что в одной из квартир в Старом городе Таллинна найдены тела двух человек. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире два трупа и огнестрельное оружие. По версии следствия, третьи лица в происшествии не замешаны. Читать далее...

В тридцать лет в Эстонию со 160 евро в кармане

Анастасия Огай вместе с мужем оставили успешный бизнес и решили переехать в Эстонию. Со 160 евро в кармане и полной уверенностью, что смогут жить только на те деньги, которые заработают в Таллинне. Читать далее…

Полиция и Таллинн не одобряют завтрашний митинг: полиция будет реагировать по мере необходимости

В четверг, 3 февраля на Тоомпеа планируется демонстрация против ковид-ограничений, на этот раз ожидается даже большегрузный транспорт. Ни полиция, ни власти Таллинна не одобряют происходящее — большегрузному транспорту не разрешается въезжать в центр города без разрешения, тем более полиции не предоставили ​​полную информацию о мероприятии. Читать далее...

«Здесь ничего нет»: 〉 Тайна 23-го этажа гостиницы «Виру»

Ровно 50 лет назад, в 1972 году в Таллинне открылась самая большая в городе гостиница «Виру». Официально в ней 22 этажа, а на самом деле – 23. Нечто, скрытое в верхнем этаже, оставалось тайной целых 20 лет. Читать далее…

EKRE – самая популярная партия, рейтинг «Ээсти 200» достиг рекордного уровня

Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Эстонскую консервативную народную партию поддерживают 24%, Партию реформ — 21,6% и Центристскую партию 20,8% граждан, имеющих право голоса. Читать далее…

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 〉 Кийк: переломный момент пандемии наступит на этой или на следующей неделе

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк и советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

«Я делаю это для себя и своей психики»: история выпускницы, решившейся на академический год

Окончание школы и поступление в университет – это один из самых важных, а может быть, и самый важный период в жизни человека, определяющий его дальнейшую судьбу. Зачастую очень трудно определиться с будущей профессией, а ошибка повлечет за собой отсутствие интереса к учебе, пустую трату денег и времени. Чтобы избежать подобного сценария, те, кто еще не определился, могут взять год на размышления, так называемый gap year (академический год). Это позволит лучше узнать себя и свои способности, понять, чем действительно хотелось бы заниматься и в каком направлении идти. Читать далее…

Пьяного водителя, погубившего три поколения семьи, пытаются признать виновным в убийстве

В среду Госсуд рассмотрит жалобу прокурора по делу виновника аварии с тремя погибшими на Сааремаа Андреса Рейнарта. Читать далее…

В Эстонии выявили 7186 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 189 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 7186. Скончались два человека с коронавирусом. Читать далее…

TLT объявило тендер на приобретение 15 электробусов и необходимых зарядных станций

Предприятия AS Tallinna Linnatransport объявило тендер на приобретение 15 электробусов, с возможностью докупить еще 15 машин. Тендер является частью стратегии предприятия по переходу на экологичный общественный транспорт. Согласно планам, первые электробусы должны прибыть в столицы уже летом 2023 года. Читать далее…

Работники заболевают, а замену не найти

Волна заражения омикроном захлестнула всю Эстонию, и вчера прибавилось почти 6500 заболевших. Широкое распространение коронавируса оказало давление на предприятия, но не обошло стороной и Клинику Тартуского университета, в которой из-за заражения на работу не вышли сто сотрудников. Читать далее…

В форме со свастикой: рекламный плакат таллиннского театра вызвал возмущение в Нарве

В нарвских группах в соцсетях обсуждают появившийся в Нарве рекламный плакат Таллиннского городского театра, на котором изображены женщина и склонившийся над ней мужчина в форме СС со свастикой на рукаве. Недовольные говорят, что изображение свастики в общественном пространстве недопустимо, при этом далеко не все нарвитяне сразу могут понять, что плакат на эстонском языке рекламирует спектакль. Читать далее...

Адвокат обжалует решение по делу устроившего бойню стрелка: «Таррасте фактически лишили жизни»

Хотя на прошлой неделе Таллиннский окружной суд приговорил лихулаского стрелка Микка Таррасте к пожизненному заключению, в этом деле пока нельзя поставить точку или подвести черту: убийца попросил присяжного адвоката Рюнно Роосмаа обжаловать это решение в Госсуде. Читать далее...

Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес сдал положительную пробу на коронавирус

В среду спортсмен должен был дать пресс-конференцию, но вместо него к журналистам вышел руководитель сборной Рауно Лойт и доктор Михкель Мардна. Читать далее…

Пенсионеры в ужасе от цен на энергию 〉 «Пособия однозначно должны быть выше»

Штурмовой рост цен на энергоносители, равно болезненный для Эстонии, Латвии и Литвы, сильно ударил в том числе по пенсионерам. Postimees выяснял, как в каждой из этих стран предпринимаются попытки смягчить последствия роста цен, особенно для пожилых. 83-летняя Ильме живет в Таллинне на Пярнуском шоссе, в отапливаемой газом 40-метровой квартире. Дом 1959 года не ремонтировался, в окна дует, и в квартире Ильме иногда бывает всего 17 градусов тепла. Читать далее…

Директор школы: последнее решение правительства обеспокоило учителей

Мы живем в то время, когда в должностной инструкции директора школы в списке текущих задач может быть фиксирование очагов заражения и прерывание цепочек заражения. Хотя юмор помогает справляться и в самых худших ситуациях, недавнее решение правительства упростить карантин для близких контактов беспокоит сотрудников школы. Читать далее…

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back