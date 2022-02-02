Картина дня: два трупа в Старом городе, перспектива снятия ограничений и тайна гостиницы «Виру»
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 февраля.
Вчера в полицию сообщили, что в одной из квартир в Старом городе Таллинна найдены тела двух человек. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире два трупа и огнестрельное оружие. По версии следствия, третьи лица в происшествии не замешаны. Читать далее...
Анастасия Огай вместе с мужем оставили успешный бизнес и решили переехать в Эстонию. Со 160 евро в кармане и полной уверенностью, что смогут жить только на те деньги, которые заработают в Таллинне. Читать далее…
В четверг, 3 февраля на Тоомпеа планируется демонстрация против ковид-ограничений, на этот раз ожидается даже большегрузный транспорт. Ни полиция, ни власти Таллинна не одобряют происходящее — большегрузному транспорту не разрешается въезжать в центр города без разрешения, тем более полиции не предоставили полную информацию о мероприятии. Читать далее...
Ровно 50 лет назад, в 1972 году в Таллинне открылась самая большая в городе гостиница «Виру». Официально в ней 22 этажа, а на самом деле – 23. Нечто, скрытое в верхнем этаже, оставалось тайной целых 20 лет. Читать далее…
Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Эстонскую консервативную народную партию поддерживают 24%, Партию реформ — 21,6% и Центристскую партию 20,8% граждан, имеющих право голоса. Читать далее…
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк и советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...
Окончание школы и поступление в университет – это один из самых важных, а может быть, и самый важный период в жизни человека, определяющий его дальнейшую судьбу. Зачастую очень трудно определиться с будущей профессией, а ошибка повлечет за собой отсутствие интереса к учебе, пустую трату денег и времени. Чтобы избежать подобного сценария, те, кто еще не определился, могут взять год на размышления, так называемый gap year (академический год). Это позволит лучше узнать себя и свои способности, понять, чем действительно хотелось бы заниматься и в каком направлении идти. Читать далее…
В среду Госсуд рассмотрит жалобу прокурора по делу виновника аварии с тремя погибшими на Сааремаа Андреса Рейнарта. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 189 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 7186. Скончались два человека с коронавирусом. Читать далее…
Предприятия AS Tallinna Linnatransport объявило тендер на приобретение 15 электробусов, с возможностью докупить еще 15 машин. Тендер является частью стратегии предприятия по переходу на экологичный общественный транспорт. Согласно планам, первые электробусы должны прибыть в столицы уже летом 2023 года. Читать далее…
Волна заражения омикроном захлестнула всю Эстонию, и вчера прибавилось почти 6500 заболевших. Широкое распространение коронавируса оказало давление на предприятия, но не обошло стороной и Клинику Тартуского университета, в которой из-за заражения на работу не вышли сто сотрудников. Читать далее…
В нарвских группах в соцсетях обсуждают появившийся в Нарве рекламный плакат Таллиннского городского театра, на котором изображены женщина и склонившийся над ней мужчина в форме СС со свастикой на рукаве. Недовольные говорят, что изображение свастики в общественном пространстве недопустимо, при этом далеко не все нарвитяне сразу могут понять, что плакат на эстонском языке рекламирует спектакль. Читать далее...
Хотя на прошлой неделе Таллиннский окружной суд приговорил лихулаского стрелка Микка Таррасте к пожизненному заключению, в этом деле пока нельзя поставить точку или подвести черту: убийца попросил присяжного адвоката Рюнно Роосмаа обжаловать это решение в Госсуде. Читать далее...
В среду спортсмен должен был дать пресс-конференцию, но вместо него к журналистам вышел руководитель сборной Рауно Лойт и доктор Михкель Мардна. Читать далее…
Штурмовой рост цен на энергоносители, равно болезненный для Эстонии, Латвии и Литвы, сильно ударил в том числе по пенсионерам. Postimees выяснял, как в каждой из этих стран предпринимаются попытки смягчить последствия роста цен, особенно для пожилых. 83-летняя Ильме живет в Таллинне на Пярнуском шоссе, в отапливаемой газом 40-метровой квартире. Дом 1959 года не ремонтировался, в окна дует, и в квартире Ильме иногда бывает всего 17 градусов тепла. Читать далее…
Мы живем в то время, когда в должностной инструкции директора школы в списке текущих задач может быть фиксирование очагов заражения и прерывание цепочек заражения. Хотя юмор помогает справляться и в самых худших ситуациях, недавнее решение правительства упростить карантин для близких контактов беспокоит сотрудников школы. Читать далее…