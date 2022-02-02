Картина дня: два трупа в Старом городе, перспектива снятия ограничений и тайна гостиницы «Виру»

В Таллинне в квартире обнаружены тела двух человек

Вчера в полицию сообщили, что в одной из квартир в Старом городе Таллинна найдены тела двух человек. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире два трупа и огнестрельное оружие. По версии следствия, третьи лица в происшествии не замешаны. Читать далее...

В тридцать лет в Эстонию со 160 евро в кармане

Анастасия Огай вместе с мужем оставили успешный бизнес и решили переехать в Эстонию. Со 160 евро в кармане и полной уверенностью, что смогут жить только на те деньги, которые заработают в Таллинне. Читать далее…

Полиция и Таллинн не одобряют завтрашний митинг: полиция будет реагировать по мере необходимости

В четверг, 3 февраля на Тоомпеа планируется демонстрация против ковид-ограничений, на этот раз ожидается даже большегрузный транспорт. Ни полиция, ни власти Таллинна не одобряют происходящее — большегрузному транспорту не разрешается въезжать в центр города без разрешения, тем более полиции не предоставили ​​полную информацию о мероприятии. Читать далее...

«Здесь ничего нет»: 〉 Тайна 23-го этажа гостиницы «Виру»

Ровно 50 лет назад, в 1972 году в Таллинне открылась самая большая в городе гостиница «Виру». Официально в ней 22 этажа, а на самом деле – 23. Нечто, скрытое в верхнем этаже, оставалось тайной целых 20 лет. Читать далее…

EKRE – самая популярная партия, рейтинг «Ээсти 200» достиг рекордного уровня

Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Эстонскую консервативную народную партию поддерживают 24%, Партию реформ — 21,6% и Центристскую партию 20,8% граждан, имеющих право голоса. Читать далее…

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 〉 Кийк: переломный момент пандемии наступит на этой или на следующей неделе

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк и советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

«Я делаю это для себя и своей психики»: история выпускницы, решившейся на академический год

Окончание школы и поступление в университет – это один из самых важных, а может быть, и самый важный период в жизни человека, определяющий его дальнейшую судьбу. Зачастую очень трудно определиться с будущей профессией, а ошибка повлечет за собой отсутствие интереса к учебе, пустую трату денег и времени. Чтобы избежать подобного сценария, те, кто еще не определился, могут взять год на размышления, так называемый gap year (академический год). Это позволит лучше узнать себя и свои способности, понять, чем действительно хотелось бы заниматься и в каком направлении идти. Читать далее…

Пьяного водителя, погубившего три поколения семьи, пытаются признать виновным в убийстве