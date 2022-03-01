Пока нет желаемого результата – Зеленский о переговорах с Россией

"Сегодня по инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией, - сказал Зеленский. - Эти переговоры проходили на фоне бомбардировок и обстрелов нашей территории, наших городов. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом. Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут произойти, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров. Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить. Россия заявила о своих позициях. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров".