Интервью ⟩ Полковник Каупо Росин: Эстония может спать спокойно, против российских войск в таком виде мы выстоим

- Я не знаю, в курсе ли вы, и даже если в курсе, сможете ли сказать. «Стингеры» и «Джавелины», которые, отправила, например, и Эстония, уже используются? Поскольку до сих пор я не видел ни одного видео, в котором используется собственная техника Украины…

- Если смотреть фотографии уничтоженной техники, то возникает такое ощущение, что много российской бронетехники уничтожено ракетами типа «Джавелин». По словам украинцев, которые я слышу сам, их все же активно используют.

- Насколько достоверны данные украинских чиновников о сбитых самолетах, вертолетах, разрушенной технике и потерях со стороны россиян? Или и украинцы преувеличивают?