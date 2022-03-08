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Интервью ⟩ Полковник Каупо Росин: Эстония может спать спокойно, против российских войск в таком виде мы выстоим

Микк Салу
Полковник Каупо Росин: Эстония может спать спокойно, против российских войск в таком виде мы выстоим
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По словам полковника Каупо Росина, несмотря на все инвестиции, которые Россия сделала в свои войска, очень важную роль играет мотивация людей.
По словам полковника Каупо Росина, несмотря на все инвестиции, которые Россия сделала в свои войска, очень важную роль играет мотивация людей. Фото: Erakogu

Работающий в штабе НАТО бывший первый военный разведчик Эстонии Каупо Росин описал в Postimees состояние российских войск в Украине.

- Я не знаю, в курсе ли вы, и даже если в курсе, сможете ли сказать. «Стингеры» и «Джавелины», которые, отправила, например, и Эстония, уже используются? Поскольку до сих пор я не видел ни одного видео, в котором используется собственная техника Украины…

- Если смотреть фотографии уничтоженной техники, то возникает такое ощущение, что много российской бронетехники уничтожено ракетами типа «Джавелин». По словам украинцев, которые я слышу сам, их все же активно используют.

- Насколько достоверны данные украинских чиновников о сбитых самолетах, вертолетах, разрушенной технике и потерях со стороны россиян? Или и украинцы преувеличивают?

- Конкретные данные по технике я не буду комментировать. Но если посмотреть на фото и видеоматериалы, то с российской стороны все же большие потери в технике и людях. Насколько точные данные идут с украинской стороны, сказать сложно, военный туман, конечно, нагоняется, но даже если снять какой-то коэффициент, результаты впечатляют.

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