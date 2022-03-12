Разведка Эстонии: продвижение ВС РФ остановилось на всех направлениях

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В течение последних суток значительных изменений в обстановке не замечено, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают охватывать несколько важных городов Украины. Ударные группировки российских войск проводят переподготовку и продолжают накопление больших запасов топлива и боеприпасов.

Продвижение ВС РФ остановилось на всех направлениях. Остановка обусловлена как противодействием вооруженных сил Украины (ВСУ), так и подготовкой к новому наступлению. Направление грядущего основного удара по-прежнему неясно: российские войска могут пойти на Киев или же, что куда более вероятно, продолжить расширять контроль над территориями на востоке Украины с целью их объединения с оккупированными территориями на юге страны.

Несмотря на то, что на встрече Путина и Лукашенко президенты РФ и Белоруссии оправдывали вторжение, до сих пор вооруженные силы Республики Беларусь (ВС РБ) в боевых действиях замечены не были. Вероятнее всего, вмешательство ВС РБ в конфликт не найдет поддержки среди населения страны.

Появились первые признаки того, что Путин недоволен ходом боевых действий и неудачами ВС РФ. Как в армии, так и в службах безопасности начаты разбирательства. Россия пытается привлечь к участию в войне иностранцев. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, на стороне России готово выступить около 16 000 бойцов из Сирии.

Поступают сведения о первых арестах и похищениях на оккупированных территориях. Например, мэр Мелитополя был похищен прямо с городской площади.

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