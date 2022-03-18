Солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин умер в больнице от ранений после обстрела

26 февраля, по словам Боровик, Дацишин попал под обстрел российских войск и получил тяжелое ранение. Следующие несколько недель он провел в больнице. Артист умер 17 марта в одной из больниц Киева, сообщил балетмейстер Алексей Ратманский. Прощание с Дашициным пройдет 18 марта.