Эстония продолжит помогать Украине: комиссия Рийгикогу провела видеовстречу с коллегами из украинского парламента

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, очень важно поддерживать связь и получать информацию прямо с места событий. «Западу важно не уставать. Украина выиграет эту войну, и Эстония сделает все, что в ее силах, чтобы этому способствовать», — сказал Михкельсон.

«Вы всегда можете на нас рассчитывать, — заверил Михкельсон украинских коллег. - Мы хотим не только проявлять солидарность с Украиной, но и оказывать реальную помощь».

Михкельсон отметил, что многие западные страны предоставляют Украине вооружение и гуманитарную помощь для противодействия российской агрессии. По его словам, Эстония предоставила убежище более чем 20 000 военным беженцам и заботится о них наилучшим образом.

По словам члена комиссии Индрека Саара, Эстония может поднимать вопрос поддержки Украины на всех международных встречах и тем самым помогать Украине бороться и победить. «Маленькой стране по силам убедить другие государства, почему необходимо давить на Россию санкциями, — пояснил Саар. - Нам нужно убедить союзников ввести эмбарго на российский газ и нефть».