Проект перестройки железнодорожного переезда в Тонди выставят на всеобщее обсуждения

Об этом BNS сообщил в пресс-релизе вице-мэр Таллинна Владимир Свет, отвечающий за сферу окружающей среды и коммунального хозяйства. По его словам, основной целью проекта является обеспечение безопасных условий движения. Свет рассказал, что железнодорожный переезд Тонди, согласно плану, станет двухуровневым, чтобы он стал более безопасным, прежде всего, для пешеходов и велосипедистов, но и для всех остальных участников движения.

"Сейчас железная дорога и проезжая часть пересекаются на одном уровне и, например, грузовому транспорту и автобусам совершить правый поворот довольно трудно. Разделение перекрестка на уровни сделало бы его значительно более безопасным и удобным. В планах также многие другие изменения, например, установка светофора", - пояснил Свет.

Он отметил, что в ходе общественной дискуссии мэрия представит планы города общине, чтобы получить обратную связь относительно текущего состояния проекта и выслушать предложения, как его можно было бы дополнить. Обновление затронет также тысячи участников движения, для которых важен этот транспортный узел, поэтому Таллинн будет ждать обратной связи и от них.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе отметил, что проект придает дополнительную ценность жилой среде в широком смысле.

«Этот район стремительно развивается. В 2018 году была отремонтирована улица Тонди на участке от Линну теэ до Котка, а в 2020 году здесь было открыто новое, современное здание Тондиской школы, теперь очередь дошла до разноуровневого перекрестка. Сейчас идет активное развитие в микрорайоне Тонди, проходит реновация старых и строительство новых домов, в ближайшем будущем они будут формировать облик района и сделают его одним из наиболее быстро развивающихся и востребованных жилых районов столицы, - сказал Рийбе. – Мнение местной общины для нас чрезвычайно важно. Поскольку строительные работы среди прочего внесут изменения в организацию дорожного движения, мы хотим предварительно обсудить все с жителями района».

Согласно проекту, реконструкция охватит участок улицы Тонди протяженностью 320 метров (от Лыокезе до Алеви) и участок улицы Котка протяженностью 470 метров (от Тедре до Тонди). Работы частично затронут и улицы Парди, Ряхни и Тедре. Изменения обеспечат создание необходимых для поворота длинных транспортных средств коридоры и позволят построить под планируемым виадуком три полосы движения. Реконструируемый перекресток будет регулироваться светофором и иметь три разветвления.

Трамвайные пути на улице Тонди останутся в целом прежними, изменится лишь их высота. На участке недвижимости Тонди Т7 спроектированы парковка для шести автомобилей и отделенная дорожным островком парковка для десяти машин на участке Тонди, 17. В районе перекрестка улица Тонди трехметровой ширины будет расширена на 0.5 – 0.7 метров, чтобы автобусы и грузовики могли безопасно проехать. По краям улицы Тонди будут отдельные пешеходная и велодорожка. В направлении центра города рядом с участком Тонди, 22, появится новый пешеходный переход.

На улице Котка спроектированы два ряда движения шириной три метра и полоса безопасности шириной полметра. У западного края дороги планируется построить велодорожку и тротуар, а у восточного – велодорожку шириной 1.5 метра.