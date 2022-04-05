По словам медиков, помогающим украинским военным беженцам в тартуском центре приема беженцев, состояние здоровья прибывших в Эстонию людей в целом удовлетворительное.
Состояние здоровья прибывших в Эстонию беженцев в целом удовлетворительное
«Даже дети, несмотря на долгий путь, держатся молодцом. Тем не менее, некоторые жалуются на здоровье, поскольку у них позади долгое путешествие, в течение которого они не потребляли достаточно жидкости. Некоторым достаточно бутылки с водой, а других приходится класть под капельницу. К сожалению, есть и отдельные люди, которых пришлось отправить в больницу», - написала Лыунаская префектура в социальных сетях.
Наряду с оказанием первой помощи и тестированием на коронавирус эстонские медики также выясняют, какие лекарства нужны прибывшим и имеются ли у них соответствующие рецепты. «В то время, когда полиция помогает украинским семьям привести документы в порядок, для наших медиков не проблема подержать младенца или раздать детям постарше леденцы с витаминами», - добавила префектура.