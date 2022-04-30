С банковского счета жительницы Эстонии без ее ведома были сделаны переводы

«К сожалению, распространяются самые разные схемы, как получить доступ к платежным средствам человека. Например, просят сделать перевод для получения посылки, пугают подозрительными транзакциями на банковском счету или просят ввести данные вашего банковского счета на подозрительном сайте, - говорит Талимаа. - Подобно тому, как полиция борется за пресечение преступных схем, преступники разрабатывают новые способы максимально возможного обмана людей. Самый простой способ не стать жертвой такого преступления — быть очень осторожным в раскрытии своих данных. Своими данными нельзя делиться с незнакомцами как на улице, так и в интернете. Также следует проявлять осторожность, когда обещают заманчивый приз, нереально высокую прибыль или другие преимущества, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. В большинстве случаев такие чересчур заманчивые предложения, как на улице, так и в сети, все же исходят от мошенников».