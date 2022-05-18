Полиция искала пропавшую в Таллинне 11-летнюю Илону: в понедельник утром она вышла из дома в центре города и отправилась в школу, но, к сожалению, до школы она так и не дошла. С этого момента близкие не могли с ней связаться.
Неравнодушные люди помогли полиции найти пропавшую в Таллинне 11-летнюю Илону
Неравнодушные люди помогли полиции найти пропавшую в Таллинне 11-летнюю Илону
Как сообщает полиция, девочка и раньше сбегала из дома. Полицейские патрули проверили места в центре города, где Илона могла бы быть. Было основание полагать, что девочка может находиться вблизи Мустамяэ.
Вечером 18 мая пресс-служба полиции сообщила, что благодаря опубликованному в СМИ сообщению от сограждан в полицию поступило несколько сообщений о передвижениях Илоны, что помогло полицейским найти пропавшую девочку. На данный момент Илона уже вернулась домой и с ней все в порядке.