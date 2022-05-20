Маклер: на рынке съемного жилья почти не осталось дешевых квартир

Новиков отметил, что если еще в феврале нижний предел месячной оплаты расположенных в пригородах одно- и двухкомнатных квартир стандартной площади, причем не в очень хорошем состоянии, но пригодных для проживания, составлял соответственно 150 и 300 евро, то сегодня стоимость самых дешевых квартир, в зависимости от количества комнат, поднялась до 200 и 400 евро.

«А если вы ищете съемную жилплощадь в хорошем состоянии, то к минимальной стоимости нужно добавить еще 150–200 евро», – сказал он.

«Если прежде очень дешевые квартиры не были самым привлекательным товаром, и их выбор был достаточно широким, но теперь ситуация изменилась в обратную сторону. Если в конце февраля в Таллинне было 1 300 свободных съемных квартир, то теперь их осталось примерно 750. Уменьшение числа предложений произошло преимущественно именно за счет более дешевых площадей», – добавил маклер.