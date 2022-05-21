Остро: рыба гниет с головы, а упадок Таллинна начинается со Старого города

Относительно Старого города в Википедии можно найти следующие сентенции: «Особая ценность Старого города состоит, прежде всего, в сохранившейся до наших дней средневековой среде и структуре, которая на сегодняшний день уже исчезла в других столицах Северной Европы». И еще: «Таллинн представляет собой один из наиболее сохранившихся и целостных средневековых городов Европы, являясь подлинной жемчужиной эстонской архитектуры».

Однако с годами вся эта восхитительная архитектура и столь знакомые для многих шум и суета Старого города как-то незаметно, но последовательно превратились в чужие для местных жителей понятия. Если исключить шумно гуляющую по выходным в районе «треугольника опасности» молодежь, то все меньше остается тех, кто попадает в Старый город спонтанно или почти случайно, поскольку там «всегда что-нибудь происходит».

Однако сегодня, к сожалению, это уже не так. В Теллискиви происходит. В Ноблесснере происходит. В Ротерманни происходит. Даже на Центральном рынке происходит больше интересного, если внимательно посмотреть.

С одной стороны, в этом же нет ничего плохого, если в самом центре города, среди тишины и спокойствия где-нибудь на заднем дворе возникает пульсирующая жизнь, привилегиями которой могут наслаждаться лишь платежеспособные избранные, состоятельные владельцы недвижимости и доставляемые в город круизными лайнерами туристы с селфи-палками.

С другой стороны, неимоверно большой Старый город все же не является просто обычным жилым районом, участвовать в развитии духовной жизни которого имела бы право лишь горстка его жителей и какой-нибудь предприниматель с горячим сердцем, приведший в порядок пару домов...

Независимо от того, возведен ли дом из бетона, камня или бруса, идея всегда одна: жизнь в здание, комплекс задний или в более широком плане – в городское пространство могут вдохнуть только люди, а не бессловесный строительный материал.

В данном случае круг участников мог и должен был бы стать значительно более широким, поскольку речь идет о национальной гордости всей Эстонии. Включение Старого города в 1997 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО возлагает на всех нас также и моральную обязанность поддерживать в Старом городе привлекательную и активную среду, в которую хочется окунуться, в которой хочется оставаться и из которой всегда возвращаются, став немного умнее.

Когда 25 лет назад представители ЮНЕСКО, то есть учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, вносили Старый город в список Всемирного наследия, то едва ли они имели в виду только продолжающиеся всего три дня в году Дни Старого города, эпизодические кампании скидок в ресторанах и случайные концерты, проходящие под церковными сводами.