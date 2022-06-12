Председатель реформистской фракции Рийгикогу Март Вырклаэв сказал на конгрессе Партии реформ в воскресенье, что находясь в правительстве партия приняла опередившие свое время решения для защиты интересов Эстонии в сфере безопасности.
Вырклаэв: Партия реформ приняла для защиты Эстонии опередившие свое время решения
«Мы еще в прошлогоднем госбюджете предусмотрели повышение оборонных затрат Эстонии до рекордных 750 млн евро в год, что в этом году составило 2,31 процента ВВП. Это было решение, которое очевидно опередило свое время. К сожалению, нам пришлось принять и другие подобные решения», - сказал Вырклаэв.
«24 февраля мы проснулись со знанием, что полномасштабная война против одной из европейских стран все же началась. Но, в отличие от 1 сентября 1939 года, Эстония встретила эту ситуацию на гораздо более надежной и четкой позиции», - сказал Вырклаэв.
Он подчеркнул, что Эстония больше не одна. «В Эстонии присутствуют войска союзников и истребители НАТО, мы надежно входим в число стран ЕС и НАТО, вместе с которыми мы решительно поддерживаем Украину в этой войне», - сказал Вырклаэв.
По его словам, правительство еще в январе решило предпринять решающие шаги для повышения обороноспособности Эстонии, в ускоренном порядке задействовав 380 млн евро. Второе решение того же рода было принято в марте — это значит, что за два года в обороноспособность страны было дополнительно инвестировано в общей сложности более 850 млн евро.
«В-третьих, мы были одними из первых, кто предоставил Украине реальную помощь в виде вооружения. Отправленные Эстонией противотанковые ракеты прибыли в Украину до 24 февраля. Всего Эстония предоставила Украине помощь в виде вооружения на сумму 240 млн евро, то есть около трети своих ежегодных оборонных затрат», - сказал Вырклаэв.
Он добавил, что Рийгикогу еще 23 февраля выступил с пророческим заявлением, в котором назвал действия России преступлением против мира и призвал к расследованию российских военных преступлений и привлечению преступников к ответственности. «Я помню, что после принятия текста этого заявления в зале Рийгикогу произошло нечто, что нельзя увидеть каждый день — зал аплодировал стоя».
«Именно благодаря этим опередившим свое время шагам наша премьер-министр стала одним из главных ораторов прозападных стран. Ее четкие месседжи, что Путин должен проиграть войну, что газ может быть дорогим, но свобода бесценна, что Украине не только поле боя, но и место преступления, достигли миллионов наших союзников и безусловно повысили в их глазах ценность эстонского государства», - сказал он.
«Я рад, что именно Кая Каллас будет представлять Эстонию на предстоящем в конце июня саммите НАТО, где мы обратимся к своим союзникам для укрепления нашей безопасности. Мы пока не знаем, что там решат, но другого столь же хорошего представителя стран Балтии и всего нашего региона просто не существует», - заключил Вырклаэв.