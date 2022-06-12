Вырклаэв: Партия реформ приняла для защиты Эстонии опередившие свое время решения

«Мы еще в прошлогоднем госбюджете предусмотрели повышение оборонных затрат Эстонии до рекордных 750 млн евро в год, что в этом году составило 2,31 процента ВВП. Это было решение, которое очевидно опередило свое время. К сожалению, нам пришлось принять и другие подобные решения», - сказал Вырклаэв.

«24 февраля мы проснулись со знанием, что полномасштабная война против одной из европейских стран все же началась. Но, в отличие от 1 сентября 1939 года, Эстония встретила эту ситуацию на гораздо более надежной и четкой позиции», - сказал Вырклаэв.

Он подчеркнул, что Эстония больше не одна. «В Эстонии присутствуют войска союзников и истребители НАТО, мы надежно входим в число стран ЕС и НАТО, вместе с которыми мы решительно поддерживаем Украину в этой войне», - сказал Вырклаэв.

По его словам, правительство еще в январе решило предпринять решающие шаги для повышения обороноспособности Эстонии, в ускоренном порядке задействовав 380 млн евро. Второе решение того же рода было принято в марте — это значит, что за два года в обороноспособность страны было дополнительно инвестировано в общей сложности более 850 млн евро.