Началась регистрация украинских военных беженцев на программу адаптации

«Целью программы адаптации является предоставление украинским беженцам, получившим временную защиту, знания об Эстонском государстве и обществе, повседневной жизни, работе, учебе и семье. Обязательное изучение эстонского языка на начальном уровне поможет быстрее адаптироваться эстонском обществе как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», - сказала вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман.

Получившие временную защиту должны самостоятельно зарегистрироваться на курсы в онлайн-среде www.settleinestonia.ee. Организатором однодневного курса обучения является фирма Expat Relocation Estonia OÜ, которая в течение следующих 6 месяцев сможет при необходимости обучить до 10 000 человек. За последние 6 лет в программе адаптации приняли участие более 11 000 человек.

Из средств дополнительного бюджета на 2022 год на программу адаптации выделено 4,6 миллиона евро. Этим летом будет объявлен еще один тендер для создания 10 000 дополнительных учебных мест в программе адаптации. Кроме того, готовится тендер для производства обучающих видеороликов, чтобы получатели временной защиты смогли бы пройти обучение по программе адаптации в виде самостоятельного видеообучения.