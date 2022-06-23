Как война в Украине изменила роль Германии на мировой арене

Во вторник на этой неделе немецкое правительство впервые опубликовало список вооружений, которые Германия уже передала или пообещала поставить Украине. В этом списке, размещенном на правительственном сайте, пока нет ни бронетранспортеров Marder, ни танков Leopard, также запрошенных Киевом у Берлина. Эта просьбы остается неудовлетворенной.

Как пояснила Ламбрехт, страны НАТО решили пока не передавать Украине танки западного производства. Marder и Leopard, по словам министра, относятся к категории именно танков. В отличие от передаваемых Украине зенитных самоходных установок Gepard, хотя внешне они очень похожи на танки, а калибр их зениток даже крупнее, чем пушек на бронетранспортерах Marder.

Германия в новой системе мировых координат

О смене вех на фоне войны России против Украины, новой более ответственной роли ФРГ на европейской и мировой арене говорит не только канцлер Олаф Шольц, но и в его Социал-демократической партии Германии. Весьма примечательна в этом отношении речь, с которой накануне правительственного заявления Шольца выступил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль в близком этой партии Фонде имени Фридриха Эберта.