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Ушла из больницы и не вернулась: полиция разыскивает 14-летнюю девочку

rus.postimees.ee
Ушла из больницы и не вернулась: полиция разыскивает 14-летнюю девочку
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Пропавшая Элис.
Пропавшая Элис. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 14-летней Элис, которая поздно вечером в четверг покинула расположенную на улице Тервизе в Таллинне детскую больницу и не вернулась.

Рост девочки около 170 см, среднего телосложения. У нее светло-русые волосы до плеч. На момент исчезновения она была одета в серую рубашку и джинсы. Телефона у нее при себе нет.

Полицейские патрули со вчерашнего вечера ведут активные поиски девочки, поскольку без посторонней помощи она может попасть в беду.

Всех, кто располагает како-либо инйормацией о пропавшей Элис, просят звонить по номеру 112.

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