Полиция просит помощи в поисках 14-летней Элис, которая поздно вечером в четверг покинула расположенную на улице Тервизе в Таллинне детскую больницу и не вернулась.
Ушла из больницы и не вернулась: полиция разыскивает 14-летнюю девочку
Ушла из больницы и не вернулась: полиция разыскивает 14-летнюю девочку
Рост девочки около 170 см, среднего телосложения. У нее светло-русые волосы до плеч. На момент исчезновения она была одета в серую рубашку и джинсы. Телефона у нее при себе нет.
Полицейские патрули со вчерашнего вечера ведут активные поиски девочки, поскольку без посторонней помощи она может попасть в беду.
Всех, кто располагает како-либо инйормацией о пропавшей Элис, просят звонить по номеру 112.