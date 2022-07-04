Забил до смерти пассатижами и кулаками: приговор жестокому убийце остался в силе

В вынесенном в прошлую среду, но еще не вступившем в силу решении, судьи Тартуского окружного суда пришли к выводу, что приговор, вынесенный в Вильянди в середине декабря прошлого года, должен быть полностью оставлен в силе, а апелляция защитника Рено Тосса, осужденного за убийство, не удовлетворена. Окружной суд согласился с оценкой доказательств и выводами окружного суда об отсутствии сомнений в виновности Рено Тосса.

Рено Тосс и его защитник утверждали в ходе судебного разбирательства, что в ночь на 19 мая 2020 года, когда 70-летняя Вирве была забита до смерти в крохотной квартире в Вийратси, он спал и не слышал ничего, что происходило в комнате, а когда он проснулся на следующее утро, то обнаружил, что женщина лежит в комнате. Тосс заявил, что у женщины шла кровь из носа, и он оставил ее лежать в комнате еще на сутки, а утром 20 мая позвонил в центр тревоги.

То, что жертва была жестоко избита, доказывают ее травмы и следы крови в квартире.

Суд постановил, что рассказ о том, как Рино Тосс спал во время избиения пожилой женщины, не может быть правдой, поскольку следы в комнате свидетельствовали о борьбе между нападавшим и жертвой. Следы борьбы были обнаружены и на теле Тосса.