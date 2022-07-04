Окружной суд оставил в силе решение, принятое в Вильяндиском доме правосудия в декабре прошлого года, согласно которому 35-летний Рено Тосс, до смерти избивший 70-летнюю женщину кулаками и пассатижами, был отправлен в тюрьму на десять с половиной лет, пишет Sakala.
Забил до смерти пассатижами и кулаками: приговор жестокому убийце остался в силе
В вынесенном в прошлую среду, но еще не вступившем в силу решении, судьи Тартуского окружного суда пришли к выводу, что приговор, вынесенный в Вильянди в середине декабря прошлого года, должен быть полностью оставлен в силе, а апелляция защитника Рено Тосса, осужденного за убийство, не удовлетворена. Окружной суд согласился с оценкой доказательств и выводами окружного суда об отсутствии сомнений в виновности Рено Тосса.
Рено Тосс и его защитник утверждали в ходе судебного разбирательства, что в ночь на 19 мая 2020 года, когда 70-летняя Вирве была забита до смерти в крохотной квартире в Вийратси, он спал и не слышал ничего, что происходило в комнате, а когда он проснулся на следующее утро, то обнаружил, что женщина лежит в комнате. Тосс заявил, что у женщины шла кровь из носа, и он оставил ее лежать в комнате еще на сутки, а утром 20 мая позвонил в центр тревоги.
То, что жертва была жестоко избита, доказывают ее травмы и следы крови в квартире.
Суд постановил, что рассказ о том, как Рино Тосс спал во время избиения пожилой женщины, не может быть правдой, поскольку следы в комнате свидетельствовали о борьбе между нападавшим и жертвой. Следы борьбы были обнаружены и на теле Тосса.
По словам соседей, давших показания во время судебного процесса, Рино Тосс и потерпевшая, которая была вдвое старше Тосса, жили вместе в маленькой квартире и употребляли алкоголь. Из рассказа соседей было ясно, что это было их единственное занятие, которым они занимались с утра до вечера.
Соседи и ранее слышали шумные драки и споры, но вечером 18 мая Рино Тосс проявил особую агрессию и без всякой причины попытался напасть на жителя соседней квартиры
Суд приговорил его за убийство к десяти годам и шести месяцам лишения свободы, что является средним сроком наказания за такое деяние. Кроме того, он должен покрыть судебные расходы в размере 8914 евро, более половины из которых пошли на ДНК-экспертизу.
Тосс, который по видеомосту слушал приговор из Тартуской тюрьмы, и его защитник сразу же выразили явное желание обжаловать решение в окружном суде, поскольку они по-прежнему настаивают на том, что женщину убивал не Тосс, а кто-то другой.
После того, как решение было озвучено, прокурор заявил, что все еще рассматривает возможность обжалования решения.
Рено Тосса задержали 20 мая прошлого года, когда он позвонил в центр тревоги и вызвал в многоквартирный дом в Вийратси, где лежала мертвая окровавленная женщина. Когда именно женщину избили и когда она умерла, во время озвучивания приговора не сообщили.
По мнению судебно-медицинских экспертов, жертва не должна была умереть сразу, но Рино Тосс не вызвал скорую помощь и утром 19 мая, когда он, по его словам, впервые заметил лежащую в крови соседку по квартире. По мнению суда, таким образом он не оказал помощь человеку в беспомощном состоянии. «Таким образом, Рино Тосс проявил крайнее безразличие к жертве», - заключил суд.