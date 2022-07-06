По мнению бывшего премьер-министра Андруса Ансипа, нынешнего члена Европарламента, успешно управлять может даже правительство меньшинства. По его мнению, стоило бы попробовать и внеочередные выборы, пишет Postimees.
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Интервью ⟩ Ансип: хорошо, если мы получим новое правительство к сентябрю
Ансип: хорошо, если мы получим новое правительство к сентябрю
– Переговоры о создании новой правительственной коалиции ведутся уже почти месяц. Вам, как бывшему премьер-министру, не кажется ли, что мы зашли в тупик?
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