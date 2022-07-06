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Интервью ⟩ Ансип: хорошо, если мы получим новое правительство к сентябрю

Улла Лянтс
, журналист
Ансип: хорошо, если мы получим новое правительство к сентябрю
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По словам Андруса Ансипа, во внеочередных выборах нет ничего особенного, в других странах они проводятся постоянно.
По словам Андруса Ансипа, во внеочередных выборах нет ничего особенного, в других странах они проводятся постоянно. Фото: Tairo Lutter

По мнению бывшего премьер-министра Андруса Ансипа, нынешнего члена Европарламента, успешно управлять может даже правительство меньшинства. По его мнению, стоило бы попробовать и внеочередные выборы, пишет Postimees.

– Переговоры о создании новой правительственной коалиции ведутся уже почти месяц. Вам, как бывшему премьер-министру, не кажется ли, что мы зашли в тупик?

– В связи с этими переговорами действительно кажется, будто кое-кто из участников переговоров чувствует, что для них нет альтернативы, и они задирают свою цену очень высоко и не собираются делать какие-либо скидки или идти на компромиссы. Конечно, это не очень по-государственному, потому что никто ни в одной коалиции не получает всего того, что обещал на выборах. Нужно идти на компромиссы и считаться с интересами других, нельзя допустить банкротства страны только из-за своих электоральных интересов. Переговоры продлились уже долго, но не слишком долго. Торопиться некуда, потому что парламент летом не работает, и если к сентябрю будет сформировано правительство, это будет хорошо. Министры занимают свои должности, министерства управляются, поэтому я не вижу никакой проблемы в том, что сейчас у нас правительство меньшинства. Поэтому правительству пока не нужно уходить в отставку.

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