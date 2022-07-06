Интервью ⟩ Ансип: хорошо, если мы получим новое правительство к сентябрю

– В связи с этими переговорами действительно кажется, будто кое-кто из участников переговоров чувствует, что для них нет альтернативы, и они задирают свою цену очень высоко и не собираются делать какие-либо скидки или идти на компромиссы. Конечно, это не очень по-государственному, потому что никто ни в одной коалиции не получает всего того, что обещал на выборах. Нужно идти на компромиссы и считаться с интересами других, нельзя допустить банкротства страны только из-за своих электоральных интересов. Переговоры продлились уже долго, но не слишком долго. Торопиться некуда, потому что парламент летом не работает, и если к сентябрю будет сформировано правительство, это будет хорошо. Министры занимают свои должности, министерства управляются, поэтому я не вижу никакой проблемы в том, что сейчас у нас правительство меньшинства. Поэтому правительству пока не нужно уходить в отставку.