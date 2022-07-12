Первые километры забора на восточной границе Финляндии могут появиться уже летом 2022 года. Об этом через несколько дней после того, как власти Суоми легализовали саму возможность строительства защитных сооружений, сообщает пограничная служба страны.
Финляндия начнет строить забор на границе с Россией уже этим летом
«Важно помнить, что у нас с Россией общая граница протяженностью 1340 километров. По моим подсчетам, стоило бы огородить от 100 до 250 километров, – цитирует Yle начальника отдела международного сотрудничества Пограничной службы Матти Питкянииттю. – Это не просто забор: будут созданы системы технического контроля и специальный проход, по которому к забору можно будет быстро подойти».
Предполагается, что доступ к забору будет обеспечен в любое время суток и при любых условиях. Зимние испытания ограды скорее всего пройдут на юго-востоке Финляндии, где граница с Россией на данный момент технически оснащена лучше всего.
Среди причин усиления границы прямо называется война России с Украиной, а также опасения повторения гибридной агрессии с использованием мигрантов, как ранее делал Минск на границах Беларуси с Литвой и Польшей.
«Новый закон позволяет закрыть границу с Россией от просителей убежища, если Россия решит использовать их для оказания гибридного воздействия, – пишет Yle, уточняя, что просителей убежища будут перенаправлять в аэропорты. – В Финляндии приграничная территория не принадлежит государству, так что страна должна обосновать необходимость строительства забора, а также подготовить постановление о том, как будет компенсироваться ущерб землевладельцам».
Отмечается, что с проектированием ограждения могут помочь другие страны, которые уже имеют аналогичный опыт. В начале июля на границе Польши и Беларуси появился забор протяженностью 186 километров. «Стальная стена» высотой 5,5 метров призвана предотвратить незаконные попытки попасть с подконтрольных Лукашенко территорий в страны ЕС.
О необходимости укрепления границы в Финляндии заговорили еще в конце апреля, до того, как страна 18 мая подала заявку на вступление в НАТО. В настоящее время продолжается процесс ратификации документов о расширении Альянса парламентами стран участниц НАТО. 6 июля президент Эстонии Алар Карис озвучил решение Рийгикогу одобрить протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.
В середине июня стало известно, что Эстония на год раньше запланированного завершила обустройство первого участка сухопутной границы с Россией. Через несколько дней бывший директор ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, предложил привлекать добровольцев к охране государственной границы, в том числе с Эстонией.