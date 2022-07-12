Финляндия начнет строить забор на границе с Россией уже этим летом

«Важно помнить, что у нас с Россией общая граница протяженностью 1340 километров. По моим подсчетам, стоило бы огородить от 100 до 250 километров, – цитирует Yle начальника отдела международного сотрудничества Пограничной службы Матти Питкянииттю. – Это не просто забор: будут созданы системы технического контроля и специальный проход, по которому к забору можно будет быстро подойти».

Предполагается, что доступ к забору будет обеспечен в любое время суток и при любых условиях. Зимние испытания ограды скорее всего пройдут на юго-востоке Финляндии, где граница с Россией на данный момент технически оснащена лучше всего.

Среди причин усиления границы прямо называется война России с Украиной, а также опасения повторения гибридной агрессии с использованием мигрантов, как ранее делал Минск на границах Беларуси с Литвой и Польшей.

«Новый закон позволяет закрыть границу с Россией от просителей убежища, если Россия решит использовать их для оказания гибридного воздействия, – пишет Yle, уточняя, что просителей убежища будут перенаправлять в аэропорты. – В Финляндии приграничная территория не принадлежит государству, так что страна должна обосновать необходимость строительства забора, а также подготовить постановление о том, как будет компенсироваться ущерб землевладельцам».

Отмечается, что с проектированием ограждения могут помочь другие страны, которые уже имеют аналогичный опыт. В начале июля на границе Польши и Беларуси появился забор протяженностью 186 километров. «Стальная стена» высотой 5,5 метров призвана предотвратить незаконные попытки попасть с подконтрольных Лукашенко территорий в страны ЕС.



О необходимости укрепления границы в Финляндии заговорили еще в конце апреля, до того, как страна 18 мая подала заявку на вступление в НАТО. В настоящее время продолжается процесс ратификации документов о расширении Альянса парламентами стран участниц НАТО. 6 июля президент Эстонии Алар Карис озвучил решение Рийгикогу одобрить протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.