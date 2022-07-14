Виновата ли русская культура в войне?

Киевский журналист Юрий Мацарский, который сейчас с оружием в руках защищает свою родину, уверен, что в глазах россиян великой их литературу делает то, что книги русских классиков переведены на много языков и стоят на миллионах книжных полок.

«Но откуда взялось это массовое присутствие книг русских писателей на полках граждан других стран? – спрашивает он. И сам отвечает: – Они попали к другим народам вместе с завоевателями. Это прямо сейчас можно наблюдать на примере оккупированной Херсонской области. Захватчики в спешном порядке насильно переводят тамошние школы на российские стандарты и грузовиками завозят туда книги своих классиков».

Кроме того, считает Мацарский, массовому переводу русской литературы на другие языки способствовало желание понять, чем живет и на какие ценности ориентируется «народ-бешеный бурундук, который вместо того, чтобы налаживать жизнь в своей стране, почти весь двадцатый век грозил разнести в труху весь остальной мир».

«Корни этого явления и пытались понять читатели Толстого и Достоевского. Найти где-то в книгах истоки бесконечной угрюмости и необъяснимой жестокости, – рассуждает боец территориальной обороны. – Если бы главными захватчиками и агрессорами последнего столетия были бы бельгийцы или эстонцы, – то книги их писателей занимали бы те полки, на которых сейчас стоят труды россиян», – делает вывод Мацарский.