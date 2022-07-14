Правительство Латвии поддержало демонтаж 69 памятников, прославляющих советский режим

23 июня вступил в силу закон о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики. Закон запрещает экспонировать в общественном открытом пространстве, общественных зданиях, за исключением аккредитованных музеев, памятники, памятные знаки и другие объекты, находящиеся на территории Латвии с 1940 года и отвечающие хотя бы одному из установленных критериев - прославление оккупационной власти СССР или нацистской Германии, связанных с ними событий или лиц, прославление тоталитаризма, насилия, военной агрессии, войны и военной идеологии либо содержащие символы советской власти или нацизма.

В соответствии с законом установлено, что памятник в рижском парке Победы должен быть демонтирован, а подлежащие демонтажу объекты, соответствующие вышеуказанным критериям, определяются Кабинетом министров.

В конце июня, оценив подлежащие демонтажу объекты, Управление национального культурного наследия, Латвийский союз художников и Музей оккупации Латвии постановили, что демонтировать следует 69 объектов.

Такие объекты есть во всех исторических регионах Латвии, на территории 23 самоуправлений.

Отдельные самоуправления уже решили, что делать с памятниками, предназначенными для демонтажа, например, перенести их на кладбища, где захоронены воины советской армии.