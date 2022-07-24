Рихо и Тамара: дом, где царит любовь и звенят краски

В этом большом двухэтажном деревянном доме в течение четверти века живет семья Хютт: профессиональный художник по стеклу Рихо и его жена Тамара, акушерка по профессии. В семье двое детей, которые уже давно выросли. Дочь Хелене стала теологом, а сын Хенри – театральным художником-постановщиком.

Рихо и Тамара родом из Южной Эстонии, они познакомились в детстве и с тех пор не расставались. Приехав в Раквере из Таллинна, семья поселилась на улице Пикк, но потом решила искать новое жилье. Именно тогда наследник бывшего железнодорожного чиновника выставил на продажу большой дом из двух частей, пристройки к которому делались в разное время. Самая новая часть была выстроена в 1927 году.

Март был необычайно холодным и, когда будущие новоселы пришли посмотреть дом в первый раз, они не смогли попасть внутрь, потому что ступеньки лестницы были полностью покрыты льдом. Но сам дом, в котором когда-то жил советский эстонский писатель с трудной судьбой Эрни Крустен, очаровал их с первого взгляда. Нежные чувства к дому его жильцы испытывают и по сей день.

Первые годы были потрачены на обустройство дома и приведение в порядок земельного участка вокруг него. Сколько хлама вывезли новые жильцы из заросшего сада и заброшенного дома, учету не поддавалось.

Со своей женой Тамарой Рихо познакомился еще в детстве. С тех пор они не расставались. Фото: СКРИНШОТ С ВИДЕО / МЕЭЛИС МЕЙЛЬБАУМ

Скамья, посвященная Арво Пярту