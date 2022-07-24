Каждый житель Раквере знает дом Рихо и Тамары Хютт на улице Кастани. Там время от времени проходят художественные выставки под открытым небом, а если просто заглянуть в окна, можно полюбоваться красивой гравировкой по стеклу.
Рихо и Тамара: дом, где царит любовь и звенят краски
В этом большом двухэтажном деревянном доме в течение четверти века живет семья Хютт: профессиональный художник по стеклу Рихо и его жена Тамара, акушерка по профессии. В семье двое детей, которые уже давно выросли. Дочь Хелене стала теологом, а сын Хенри – театральным художником-постановщиком.
Рихо и Тамара родом из Южной Эстонии, они познакомились в детстве и с тех пор не расставались. Приехав в Раквере из Таллинна, семья поселилась на улице Пикк, но потом решила искать новое жилье. Именно тогда наследник бывшего железнодорожного чиновника выставил на продажу большой дом из двух частей, пристройки к которому делались в разное время. Самая новая часть была выстроена в 1927 году.
Март был необычайно холодным и, когда будущие новоселы пришли посмотреть дом в первый раз, они не смогли попасть внутрь, потому что ступеньки лестницы были полностью покрыты льдом. Но сам дом, в котором когда-то жил советский эстонский писатель с трудной судьбой Эрни Крустен, очаровал их с первого взгляда. Нежные чувства к дому его жильцы испытывают и по сей день.
Первые годы были потрачены на обустройство дома и приведение в порядок земельного участка вокруг него. Сколько хлама вывезли новые жильцы из заросшего сада и заброшенного дома, учету не поддавалось.
Скамья, посвященная Арво Пярту
Теперь фасад и наружная лестница дома привлекают внимание прохожих своей веселой расцветкой. Говорят, что на фасаде можно насчитать в общей сложности восемнадцать разных оттенков.
«Мы стремились сделать так, чтобы все подобранные нами цвета демонстрировали свою чистоту, ясность и силу, звенели и сияли в полной мере!» – объясняет Рихо Хютт. С улицы дом окаймлен красивой живой изгородью – за одной стороной ухаживает Тамара, за другой – Рихо, который использует свою часть изгороди как стену для наружной галереи.
За домом разбит просторный сад в форме трапеции – детище Тамары, за которым она и ухаживает. Сейчас там растут плодовые деревья, ягодные кустарники, вечнозеленые и листопадные декоративные кустарники. Разнообразные цветы на клумбе причудливой формы радуют глаз с ранней весны до поздней осени.
Семья не спешит косить газон и позволяет любоваться красотой цветов не только людям, но и насекомым. В теплую погоду в этом саду приятно устраивать веселые шумные вечеринки с вкусной едой и танцами.
Есть в саду и особенный объект – скамья, посвященная композитору Арво Пярту работы скульптора Экке Вяли. В семье Хютт говорят, что это произведение искусства попало во двор благодаря счастливому стечению обстоятельств.
Разговоры разноцветных дверей
Веселая игра оттенков на фасаде дома продолжается внутри, на стенах лестничной клетки. А каждой, изначально белой, двери Рихо подарил не только цветной узор, но и цветной характер.
«Все двери аутентичные, но мы их раскрасили, чтобы помочь им рассказать историю своего прошлого. Двери всегда могут поведать многое», – комментирует Рихо.
На втором этаже, где расположены жилые помещения, художник украсил некоторые стеклянные двери очень выразительной гравировкой.
Одна из лестниц оформлена вязаными декоративными салфетками, а на другой собрана коллекция флагов стран, в которых побывали хозяева. Рихо и Тамара – заядлые туристы и вдобавок страстные поклонники народных танцев и музыки. Это их хобби между путешествиями. По словам Рихо, одна из любимых ими стран – Испания, куда они время от времени отправляются в самое настоящее паломничество.
Миссионер художественной жизни
В 1988 году Рихо заканчивал Эстонский художественный институт. Дипломной работой стал витраж «Вознесение Христово» для церкви в Раквере.
«Время было непростое, и никто не занимался работами на религиозные темы, но я восстановил окна церкви Святой Марии в Нисси, Рийзипере, и церкви Святой Маргариты в Карузе, Ляэнемаа», – говорит художник по стеклу, который в настоящее время является одним из популяризаторов искусства и вдохновителей художественной жизни Раквере. В течение последних двадцати лет вместе с Райво Риймом он руководит Раквереской галереей и организует уже ставшие традиционными весенние и осенние выставки. Их всегда с нетерпением ждут как авторы, так и любители изобразительного искусства.
«Мне было бы легче ничего не делать, но мое внутреннее знание заставляет меня действовать, потому что сто лет назад братья Кристьян и Пауль Рауд и другие известные художники оказывали влияние на здешний культурный ландшафт. Да и поэтесса Вийви Луйк не зря сказала, что культура – это не красота и не развлечение, культура – это вопрос жизни и смерти народов, и это придает силы», – размышляет Рихо.
Живопись обличает, стекло – вечно
Личная галерея художника находится на первом этаже дома.
«У меня тут выставлено стекло. Картины я демонстрирую на улице, в галерее они сложены стопкой. Мои картины на социальные темы, я не пишу цветы или пейзажи. Я пишу, потому что просто не могу по-другому», – объясняет Рихо, чьи художественные работы по стеклу представляют собой очень тонкую и трудоемкую гравировку.
«Если в гравировке на вазах и других стеклянных поверхностях есть чистота, ясность, покой и вечность, то мои картины имеют социальную направленность, они критикуют общество. Стекло и через сто лет будет точно таким же, как сегодня. Если я работаю по стеклу, я выкладываюсь по максимуму, делаю все, что могу. Гравировка – это сумасшедшая грязная работа, но готовые изделия получаются яркими и светлыми одновременно». По словам художника, рисование было одним из его любимых предметов в школе, а один из его любимых мотивов – не обычный персонаж, рожденный в результате творческих поисков.
«Рука имеет потрясающую форму – как много человек может выразить с ее помощью, как много передать... Мы с Тамарой ездили в Италию, где надолго останавливались в Риме и Флоренции и наслаждались статуями Давида, Дискобола и другими знаменитыми скульптурами. Когда я вернулся, у меня было ощущение, что я должен создать что-то новое, и так в мое творчество вошел новый мотив – изображение руки. Когда приступаю к очередной работе по стеклу, превращаюсь в чистый лист: мысль приходит в движение, а понимание приходит через рисование, наброски, эскизы».