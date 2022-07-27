Государство закупит для украинских военных беженцев продуктов и товаров на 120 тысяч евро

Цель тендера – закупка и доставка на склады в 2022 году продуктов питания и товаров первой необходимости для военных беженцев из Украины.

Выполнение рамочного договора, то есть, оформление заказов на товары, будет происходить по электронной почте, от предприятий интернет-торговли. Стоимость товара должна включать в себя цены на укомплектовку и на доставку заказа на место, а также стоимость тары.

Количество заказываемых товаров предполагаемое и будет зависеть от количества военных беженцев, вкусовых предпочтений, потребительских привычек и других факторов. Покупатель будет заказывать товары в зависимости от потребности, а стоимость заказываемых товаров не может меняться в зависимости от заказываемых объемов.

Для участия в тендере продавец должен представить ценовое предложение на показательную покупательскую корзину. При возможности следует отдавать предпочтение и предлагать продукцию, помеченную отметкой, подтверждающей производство в соответствии с принципом устойчивого развития – например, продукты с маркировкой FairTrade или Rainforest Alliance – или органически – например, продукты с маркировкой органического сельского хозяйства ЕС или экомаркировкой Эстонии, то такие продукты должны быть предложены в продуктовой корзине. Это могут быть также товары, которым присвоен знак качества ЕС или Эстонии.