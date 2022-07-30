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Флоксы, ноготки и георгины: цветы бабушкиных времен сохранились во многих местах Эстонии

Ингрид Сембах-Хыбемяги
, журналист
Флоксы, ноготки и георгины: цветы бабушкиных времен сохранились во многих местах Эстонии
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В садах вновь популярна Майская роза.
В садах вновь популярна Майская роза. Фото: Anneli Banner
  • Облик хуторских участков сильно изменился, потому что хозяева озадачились их дизайном
  • Растения бабушкиных времен могут сохраняться на одном месте десятилетиями
  • Растения старых сортов требуют гораздо меньше ухода, чем новые, и их легче выращивать

У всех членов нашей семьи остались детские воспоминания о бабушкином саде, никогда не забудутся летние запахи и цвета клумб. Растения в хуторских садах могут быть не самыми эффектными по сравнению с новыми сортами. Однако растения-старожилы надежны и доказывают свою живучесть в нашем климате уже более ста лет.

Старые хуторские сады были относительно простыми, так как основное внимание уделялось сельскохозяйственным работам. Кроме того, земля была дорогой, часто ее не хватало, а хутора и фермы, купленные за реальные деньги, несли большое долговое бремя. Это, в свою очередь, означало, что земля должна приносить доход. Пищевые культуры в основном выращивались как для личного потребления, так и для продажи. Однако в старых садах росла сирень и дикие розы, на грядке под окном спальни цвели флоксы и светло-красные лилии, украшали сад и георгины, их корни высаживали весной.

Штокроза розовая.
Штокроза розовая. Фото: Eero Vabamägi

В 1930-х годах ситуация немного изменилась. И хотя плодовоягодный сад оставался в приоритете, большое внимание стали уделять практичной планировке и садовому оформлению двора. Стали актуальны идеи украшения дома, а журналы печатали планы типовых домашних садов, созданных профессиональными ландшафтными архитекторами и садовниками.

Синий аконит.
Синий аконит. Фото: Anneli Banner

Спаржа не была принята в качестве пищевого растения

В Эстонском музее под открытым небом об этом времени напоминает хутор Хярьяпеа, где рядом с крыльцом цветет душистый жасмин, а на участке возле дома разбиты клумбы. В общем, растения переходили из рук в руки, и с ними никто особо не возился. Таким образом, хуторские садовые растения стали своего рода символом стойкости, и это, вероятно, одна из причин их нового триумфа.

Садовые флоксы.
Садовые флоксы. Фото: Eero Vabamägi

Хуторские садовые растения, выращенные в Эстонском музее под открытым небом, собраны на полях и приусадебных участках, и у каждого семенного и корневого растения есть своя история. Когда-то новые растения выращивали специально нанятые садовники, а корневые растения передавались из поколения в поколения.

Дицентра, или разбитое сердце.
Дицентра, или разбитое сердце. Фото: Anneli Banner

«Больше всего помнятся флоксы, императорский рябчик, аконит и низкорослая георгина (рудбекия), а также дицентра, – объясняет куратор постоянной экспозиции музея Аннели Баннер. – Пионы часто считаются сельскохозяйственными садовыми растениями, хотя они получили более широкое распространение после усадебного периода, в 1920-х годах».

Низкорослая георгина.
Низкорослая георгина. Фото: Anneli Banner

Широко выращивался аспарагус, в пищу его не использовали. Рос цветок без особых усилий как очень долгоживущее и в то же время нежное изящное растение. «Аспарагус как декоративное растение уже выращивался в очень старых хуторских садах. А в усадьбах его еще готовили и употребляли в пищу. Однако в крестьянских семьях этого не делали. И на самом деле, люди до сих пор удивляются, что аспарагус с приусадебных огородов – это та же самая спаржа, которую мы можем купить весной в магазине», – говорит Баннер.

Георгина, или далия.
Георгина, или далия. Фото: Anneli Banner

На грядках также имелись растения, которые размножаются самосевом – ромашка, турецкая гвоздика и более старые сорта сухоцвета. Сад обычно утопал в зелени декоративных растений. Из них сегодня садоводам особенно полюбилась хоста. Также выращивались астильбы, весной в саду цвели первоцветы и душистые белые нарциссы.

Турецкая гвоздика.
Турецкая гвоздика. Фото: Eero Vabamägi

Усадебный сад имеет широкий выбор сортов

Выбор растений того времени по сравнению с сегодняшним разнообразием может показаться скудным и скучным, но садоводческая жизнь во времена хуторов беднее не была. Наоборот, в каталогах семян балтийско-немецких садоводческих обществ и списков лесопитомников имелся настолько широкий выбор сортов, что даже теперешний перед ним меркнет.

Лилия кудреватая.
Лилия кудреватая. Фото: Anneli Banner

Например, выбор растений, выращиваемых для употребления в пищу, был очень богат, и многие из них сейчас, к сожалению, забыты. Однако у среднестатистического крестьянина огород был куда примитивнее по ряду причин, и все видовое и сортовое разнообразие до него не доходило: выращивалось в основном то, что было в наличии.

Мыльнянка, или сапонария.
Мыльнянка, или сапонария. Фото: Eero Vabamägi

В то же время более богатые домохозяйства приобретали летние цветочные растения, и окрестности хуторских домов порою выглядели очень роскошно. «Сама по себе вторая половина XIX века и начало XX века нынешнему времени ничем не уступали. В ассортименте были арбузы, дыни, спаржа, артишоки – только не ленись и выращивай!» – подтверждает Аннели Баннер.

Белые флоксы.
Белые флоксы. Фото: Eero Vabamägi

В начале XX века уже были основаны эстонские лесопитомники и садоводческие предприятия, одним из крупнейших и известнейших стало предприятие братьев Тыниссон в деревне Ээрикa недалеко от Тарту.

Растения хуторского сада

Шиповник морщинистый (Rosa rugosa) был широко известен как картофельная роза, потому что его листья напоминают листья картофеля. Нетребователен к почве и хорошо растет как на более, так и на менее плодородной почве. Осенью на его кустах появляются красные ягоды с мясистой и богатой витаминами кожицей.

Майская роза (Rosa pimpinellifolia) также относится к неприхотливым садовым растениям. Большую часть года на нее можно даже не обращать внимания, но в июне ее сложно не заметить. Затем она густо покрывается мелкими ароматными кремовыми цветками. Как и морщинистый шиповник, дает сильные корневые побеги.

Штокроза обыкновенная, или алцея (Alcea rosea) вырастает до двух метров в высоту и относится к недолговечным растениям, однако и она может позаботиться о своем потомстве. На острове Муху об этом растении было принято говорить, что оно является ровесником Адама и Евы.

Синий аконит (Aconitum napellus) уже очень давно является полюбившимся растением, несмотря на то что каждая его часть смертельно ядовита. В народе его еще называли туфелькой ангела, цветочком-башмачком, а также кошачьим тапком (тапок (pät») – туфельки на островном наречииприм. ред.). Растение является устойчивым и многолетним.

Мыльнянка (Saponaria) называют также розой Курамаа. Как многолетнее растение, она распространяется подземными побегами. Мыльнянка встречается вблизи бывших хуторов, но также растет на кладбищах и обочинах дорог. Свое название она получила из-за содержания сапонинов, которые вспениваются в воде, поэтому растение иногда использовали вместо мыла для стирки шерстяных вещей.

Флоксы (Phlox paniculata) распускаются с середины лета соцветиями, имеющими слегка горьковатый запах. В старых хуторских садах выращивали в основном белые флоксы, а самые старые сорта находятся в хуторском саду Музея под открытым небом Сетумаа, они более низкие и имеют более мелкие звездчатые цветы.

Рябчик обыкновенный (Fritillaria Imperialis) был широко известен как императорский рябчик. Это растение принадлежит к семейству лилейных, является долгоживущим и, вероятно, одним из самых долго выращиваемых луковиц в эстонских садах. Считается, что его особенно сильно пахнущая луковица помогает отпугивать кротов с огорода.

Пестрая лилия (Lilium martagon) также известна как турецкая лилия. Поскольку она является одной из наименее требовательных лилий, она долго растет на одном и том же месте и может цвести даже в полутени под деревьями. Это один из самых устойчивых к болезням типов лилий.

Штокроза.
Штокроза. Фото: Eero Vabamägi

Где найти старые сорта?

• Старые хуторские цветы и реликвийные растения сохраняются из поколения в поколение во многих местах Эстонии. В дополнение к Эстонскому музею под открытым небом сбором, презентацией, сохранением старых сортов, а также включением местных сортов в реестр растений занимается MTÜ Maadjas, которое сотрудничает с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия.

• Основателем OÜ Vanaema Aed и лидером одноименного сообщества в Facebook является Тийя Морфин, которая живет и работает в Вырумаа. Она посвятила себя сбору, внедрению и сохранению реликвийных сортов растений.

• Старые сорта в Вырумаа также выращивает Трийну Гуеррин, которая делает это на основе принципов пермакультуры.

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