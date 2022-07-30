Флоксы, ноготки и георгины: цветы бабушкиных времен сохранились во многих местах Эстонии
Облик хуторских участков сильно изменился, потому что хозяева озадачились их дизайном
Растения бабушкиных времен могут сохраняться на одном месте десятилетиями
Растения старых сортов требуют гораздо меньше ухода, чем новые, и их легче выращивать
У всех членов нашей семьи остались детские воспоминания о бабушкином саде, никогда не забудутся летние запахи и цвета клумб. Растения в хуторских садах могут быть не самыми эффектными по сравнению с новыми сортами. Однако растения-старожилы надежны и доказывают свою живучесть в нашем климате уже более ста лет.
Старые хуторские сады были относительно простыми, так как основное внимание уделялось сельскохозяйственным работам. Кроме того, земля была дорогой, часто ее не хватало, а хутора и фермы, купленные за реальные деньги, несли большое долговое бремя. Это, в свою очередь, означало, что земля должна приносить доход. Пищевые культуры в основном выращивались как для личного потребления, так и для продажи. Однако в старых садах росла сирень и дикие розы, на грядке под окном спальни цвели флоксы и светло-красные лилии, украшали сад и георгины, их корни высаживали весной.
В 1930-х годах ситуация немного изменилась. И хотя плодовоягодный сад оставался в приоритете, большое внимание стали уделять практичной планировке и садовому оформлению двора. Стали актуальны идеи украшения дома, а журналы печатали планы типовых домашних садов, созданных профессиональными ландшафтными архитекторами и садовниками.
Спаржа не была принята в качестве пищевого растения
В Эстонском музее под открытым небом об этом времени напоминает хутор Хярьяпеа, где рядом с крыльцом цветет душистый жасмин, а на участке возле дома разбиты клумбы. В общем, растения переходили из рук в руки, и с ними никто особо не возился. Таким образом, хуторские садовые растения стали своего рода символом стойкости, и это, вероятно, одна из причин их нового триумфа.
Хуторские садовые растения, выращенные в Эстонском музее под открытым небом, собраны на полях и приусадебных участках, и у каждого семенного и корневого растения есть своя история. Когда-то новые растения выращивали специально нанятые садовники, а корневые растения передавались из поколения в поколения.
«Больше всего помнятся флоксы, императорский рябчик, аконит и низкорослая георгина (рудбекия), а также дицентра, – объясняет куратор постоянной экспозиции музея Аннели Баннер. – Пионы часто считаются сельскохозяйственными садовыми растениями, хотя они получили более широкое распространение после усадебного периода, в 1920-х годах».
Широко выращивался аспарагус, в пищу его не использовали. Рос цветок без особых усилий как очень долгоживущее и в то же время нежное изящное растение. «Аспарагус как декоративное растение уже выращивался в очень старых хуторских садах. А в усадьбах его еще готовили и употребляли в пищу. Однако в крестьянских семьях этого не делали. И на самом деле, люди до сих пор удивляются, что аспарагус с приусадебных огородов – это та же самая спаржа, которую мы можем купить весной в магазине», – говорит Баннер.
На грядках также имелись растения, которые размножаются самосевом – ромашка, турецкая гвоздика и более старые сорта сухоцвета. Сад обычно утопал в зелени декоративных растений. Из них сегодня садоводам особенно полюбилась хоста. Также выращивались астильбы, весной в саду цвели первоцветы и душистые белые нарциссы.
Усадебный сад имеет широкий выбор сортов
Выбор растений того времени по сравнению с сегодняшним разнообразием может показаться скудным и скучным, но садоводческая жизнь во времена хуторов беднее не была. Наоборот, в каталогах семян балтийско-немецких садоводческих обществ и списков лесопитомников имелся настолько широкий выбор сортов, что даже теперешний перед ним меркнет.
Например, выбор растений, выращиваемых для употребления в пищу, был очень богат, и многие из них сейчас, к сожалению, забыты. Однако у среднестатистического крестьянина огород был куда примитивнее по ряду причин, и все видовое и сортовое разнообразие до него не доходило: выращивалось в основном то, что было в наличии.
В то же время более богатые домохозяйства приобретали летние цветочные растения, и окрестности хуторских домов порою выглядели очень роскошно. «Сама по себе вторая половина XIX века и начало XX века нынешнему времени ничем не уступали. В ассортименте были арбузы, дыни, спаржа, артишоки – только не ленись и выращивай!» – подтверждает Аннели Баннер.
В начале XX века уже были основаны эстонские лесопитомники и садоводческие предприятия, одним из крупнейших и известнейших стало предприятие братьев Тыниссон в деревне Ээрикa недалеко от Тарту.
Растения хуторского сада
• Шиповник морщинистый (Rosa rugosa) был широко известен как картофельная роза, потому что его листья напоминают листья картофеля. Нетребователен к почве и хорошо растет как на более, так и на менее плодородной почве. Осенью на его кустах появляются красные ягоды с мясистой и богатой витаминами кожицей.
• Майская роза (Rosa pimpinellifolia) также относится к неприхотливым садовым растениям. Большую часть года на нее можно даже не обращать внимания, но в июне ее сложно не заметить. Затем она густо покрывается мелкими ароматными кремовыми цветками. Как и морщинистый шиповник, дает сильные корневые побеги.
• Штокроза обыкновенная, или алцея (Alcea rosea) вырастает до двух метров в высоту и относится к недолговечным растениям, однако и она может позаботиться о своем потомстве. На острове Муху об этом растении было принято говорить, что оно является ровесником Адама и Евы.
• Синий аконит (Aconitum napellus) уже очень давно является полюбившимся растением, несмотря на то что каждая его часть смертельно ядовита. В народе его еще называли туфелькой ангела, цветочком-башмачком, а также кошачьим тапком (тапок (pät») – туфельки на островном наречии – прим. ред.). Растение является устойчивым и многолетним.
• Мыльнянка (Saponaria) называют также розой Курамаа. Как многолетнее растение, она распространяется подземными побегами. Мыльнянка встречается вблизи бывших хуторов, но также растет на кладбищах и обочинах дорог. Свое название она получила из-за содержания сапонинов, которые вспениваются в воде, поэтому растение иногда использовали вместо мыла для стирки шерстяных вещей.
• Флоксы (Phlox paniculata) распускаются с середины лета соцветиями, имеющими слегка горьковатый запах. В старых хуторских садах выращивали в основном белые флоксы, а самые старые сорта находятся в хуторском саду Музея под открытым небом Сетумаа, они более низкие и имеют более мелкие звездчатые цветы.
• Рябчик обыкновенный (Fritillaria Imperialis) был широко известен как императорский рябчик. Это растение принадлежит к семейству лилейных, является долгоживущим и, вероятно, одним из самых долго выращиваемых луковиц в эстонских садах. Считается, что его особенно сильно пахнущая луковица помогает отпугивать кротов с огорода.
• Пестрая лилия (Lilium martagon) также известна как турецкая лилия. Поскольку она является одной из наименее требовательных лилий, она долго растет на одном и том же месте и может цвести даже в полутени под деревьями. Это один из самых устойчивых к болезням типов лилий.
Где найти старые сорта?
• Старые хуторские цветы и реликвийные растения сохраняются из поколения в поколение во многих местах Эстонии. В дополнение к Эстонскому музею под открытым небом сбором, презентацией, сохранением старых сортов, а также включением местных сортов в реестр растений занимается MTÜ Maadjas, которое сотрудничает с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия.
• Основателем OÜ Vanaema Aed и лидером одноименного сообщества в Facebook является Тийя Морфин, которая живет и работает в Вырумаа. Она посвятила себя сбору, внедрению и сохранению реликвийных сортов растений.
• Старые сорта в Вырумаа также выращивает Трийну Гуеррин, которая делает это на основе принципов пермакультуры.