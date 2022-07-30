Флоксы, ноготки и георгины: цветы бабушкиных времен сохранились во многих местах Эстонии

Лилия кудреватая. Фото: Anneli Banner

Например, выбор растений, выращиваемых для употребления в пищу, был очень богат, и многие из них сейчас, к сожалению, забыты. Однако у среднестатистического крестьянина огород был куда примитивнее по ряду причин, и все видовое и сортовое разнообразие до него не доходило: выращивалось в основном то, что было в наличии.

Мыльнянка, или сапонария. Фото: Eero Vabamägi

В то же время более богатые домохозяйства приобретали летние цветочные растения, и окрестности хуторских домов порою выглядели очень роскошно. «Сама по себе вторая половина XIX века и начало XX века нынешнему времени ничем не уступали. В ассортименте были арбузы, дыни, спаржа, артишоки – только не ленись и выращивай!» – подтверждает Аннели Баннер.

Белые флоксы. Фото: Eero Vabamägi

В начале XX века уже были основаны эстонские лесопитомники и садоводческие предприятия, одним из крупнейших и известнейших стало предприятие братьев Тыниссон в деревне Ээрикa недалеко от Тарту.

Растения хуторского сада

• Шиповник морщинистый (Rosa rugosa) был широко известен как картофельная роза, потому что его листья напоминают листья картофеля. Нетребователен к почве и хорошо растет как на более, так и на менее плодородной почве. Осенью на его кустах появляются красные ягоды с мясистой и богатой витаминами кожицей.