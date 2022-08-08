«Силовое решение проблемы покажет истинное лицо правительства». Депутаты Кохтла-Ярве против сноса Т-34 в Нарве

Депутаты Владимир Чужас, Сергей Бучинский, Елена Мутонен и Николай Куташов согласны с тем, что «один и тот же Памятник вызывает разные чувства у разных людей».

«Это совершенно нормально - мы все разные, с разным пониманием истории и разным мнением о происходящем. В этом наша ценность, наша сила - если действуем сообща. К сожалению, сейчас наблюдаем обратное. Видим беспрецедентное пренебрежение чувствами людей, искренне не понимающих, почему частичку истории, памятник победе над фашизмом правительство желает удалить с его исторического места», - начинают свой текст парламентарии, отмечая, что, на их взгляд, риторика об угрозе, исходящей от памятника, странна.

Депутаты городского собрания Кохтла-Ярве Владимир Чужас, Сергей Бучинский, Елена Мутонен и Николай Куташов выступили с обращением к обществу и властям вокруг ситуации с возможным сносом памятника Т-34 в Нарве Фото: kohtla-jarve.ee

В день визита в Нарву премьера Эстонии Каи Каллас одна шестая парламента Кохтла-Ярве подчеркивает, что жители Ида-Вирумаа «имеют право на то, чтобы считались с их мнением».

«И если государство не воспользуется предложением Нарвы сесть за стол переговоров, а продавит силовое решение проблемы, это покажет истинное лицо правительства и его отношение к своим жителям, виной которых является их другое понимание некоторых моментов истории», - отмечают депутаты.

Каких-либо угроз проведения в регионе акций гражданского неповиновения депутаты Кохтла-Ярве не допускают, но выражают надежду на диалог всех заинтересованных сторон.