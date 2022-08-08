Четверо из двадцати шести депутатов городского собрания Кохтла-Ярве выступили с обращением по поводу ситуации с возможным демонтажем танка Т-34, который установлен в Нарве. Текст обращение есть в распоряжении редакции Rus.Postimees.
«Силовое решение проблемы покажет истинное лицо правительства». Депутаты Кохтла-Ярве против сноса Т-34 в Нарве
Депутаты Владимир Чужас, Сергей Бучинский, Елена Мутонен и Николай Куташов согласны с тем, что «один и тот же Памятник вызывает разные чувства у разных людей».
«Это совершенно нормально - мы все разные, с разным пониманием истории и разным мнением о происходящем. В этом наша ценность, наша сила - если действуем сообща. К сожалению, сейчас наблюдаем обратное. Видим беспрецедентное пренебрежение чувствами людей, искренне не понимающих, почему частичку истории, памятник победе над фашизмом правительство желает удалить с его исторического места», - начинают свой текст парламентарии, отмечая, что, на их взгляд, риторика об угрозе, исходящей от памятника, странна.
В день визита в Нарву премьера Эстонии Каи Каллас одна шестая парламента Кохтла-Ярве подчеркивает, что жители Ида-Вирумаа «имеют право на то, чтобы считались с их мнением».
«И если государство не воспользуется предложением Нарвы сесть за стол переговоров, а продавит силовое решение проблемы, это покажет истинное лицо правительства и его отношение к своим жителям, виной которых является их другое понимание некоторых моментов истории», - отмечают депутаты.
Каких-либо угроз проведения в регионе акций гражданского неповиновения депутаты Кохтла-Ярве не допускают, но выражают надежду на диалог всех заинтересованных сторон.
«Надеемся все же на благоразумие эстонского правительства и призываем найти приемлемое решение в диалоге с местной общиной, которое не внесет раскол и в без того поляризованное общество в Эстонии», - завершают свое обращение четыре депутата городского собрания Кохтла-Ярве.
7 августа стало известно, что Кая Каллас в понедельник приедет в Нарву. В 13:00 премьер-министр встретится с 31 членом городского собрания Нарвы, а также с городской управой. После встречи в 15 часов состоится пресс-конференция в студийном зале Narva Vaba Lava.
«Правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать таким образом, чтобы для Эстонии это не ассоциировалось со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживало войну в Украине. Память нельзя использовать для оправдания вражды и насилия, направленных против других национальностей или людей. Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу», – сказала в воскресенье премьер-министр.
В минувший четверг Каллас заявила, что советский танк-монумент в Нарве будет перенесен. После этого у танка, который располагается на шоссе за пределами нарвского жилого массива, местные жители организовали дежурство.
Бывшие руководители полиции считают, что, какая бы ни сложилась ситуация при ликвидации нарвского танка, силы охраны порядка с ней справятся.
Кремль решительно осуждает планы сноса советских памятников в Эстонии, но никаких возможностей этому воспрепятствовать нет, признал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.