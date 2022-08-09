Вт, 9.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Предприятие Terminal Oil продолжает снижение цен на топливо

rus.postimees.ee
Предприятие Terminal Oil продолжает снижение цен на топливо
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Заправочная станция.
Заправочная станция. Фото: Terminal Oil

Девятого августа предприятие Terminal Oil снизило розничную цену на бензин на всех заправочных станциях.

Были установлены следующие цены: 95-й бензин стоит 1,899 евро, а 98-й — 1,949 евро за литр. Цена на дизельное топливо осталась прежней.

«Объем рынка конечной продукции уменьшился и это позволяет нам установить более доступные цены на топливо для потребителей. В июне мы видели, что люди начали планировать поездки, вследствие чего объемы сократились. В связи с этим мы реагируем на рыночную ситуацию и при первой возможности корректируем цены на бензин», – сказал менеджер по продажам Тартуского терминала Урмас Куузе.

Он добавил, что розничные цены на моторное топливо во многом зависят от закупочных цен и налогов, но региональная конкуренция на ценообразование не влияет. Для потребителя цена одинакова на каждой заправочной станции.

Ключевые слова
Наверх