Предприятие Terminal Oil продолжает снижение цен на топливо

«Объем рынка конечной продукции уменьшился и это позволяет нам установить более доступные цены на топливо для потребителей. В июне мы видели, что люди начали планировать поездки, вследствие чего объемы сократились. В связи с этим мы реагируем на рыночную ситуацию и при первой возможности корректируем цены на бензин», – сказал менеджер по продажам Тартуского терминала Урмас Куузе.