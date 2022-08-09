Девятого августа предприятие Terminal Oil снизило розничную цену на бензин на всех заправочных станциях.
Предприятие Terminal Oil продолжает снижение цен на топливо
Предприятие Terminal Oil продолжает снижение цен на топливо
Были установлены следующие цены: 95-й бензин стоит 1,899 евро, а 98-й — 1,949 евро за литр. Цена на дизельное топливо осталась прежней.
«Объем рынка конечной продукции уменьшился и это позволяет нам установить более доступные цены на топливо для потребителей. В июне мы видели, что люди начали планировать поездки, вследствие чего объемы сократились. В связи с этим мы реагируем на рыночную ситуацию и при первой возможности корректируем цены на бензин», – сказал менеджер по продажам Тартуского терминала Урмас Куузе.
Он добавил, что розничные цены на моторное топливо во многом зависят от закупочных цен и налогов, но региональная конкуренция на ценообразование не влияет. Для потребителя цена одинакова на каждой заправочной станции.
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