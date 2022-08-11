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Интервью ⟩ Бабушка подростка, погибшего в ДТП в Камбья, вспоминает самый ужасный день в своей жизни

Кристийна Рейманд
, Репортер-редактор
Бабушка подростка, погибшего в ДТП в Камбья, вспоминает самый ужасный день в своей жизни
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Два подростка погибли в аварии 30 августа 2021 года.
Два подростка погибли в аварии 30 августа 2021 года. Фото: Маргус Ансу/Tartu Postimees

«Пожалуйста, не обращайте внимание, если я начну плакать», – говорит 63-летняя Анне со слезами на глазах.

Анне, похоронившая в прошлом году своего внука Патрика, до сих пор чувствует себя очень подавленной. Она вспоминает, что в тот самый день аварии, внук косил траву в ее дворе, а его подруга Джейн-Ли собирала ягоды в саду. Через несколько часов после этого они погибли.

С момента смертельного ДТП прошел почти год. Трагическая гибель двух молодых людей потрясла Эстонию 30 августа 2021 года. В нескольких километрах от волости Юленурме 17-летний Патрик и 15-летняя Джен-Ли двигались на мотоцикле в сторону Ройу. Они столкнулись c внедорожником BMW.

Трагическое ДТП: причиной гибели двух подростков стал обгон

Теперь, спустя почти год, мы встречаемся с Анне, сидим на скамейке в парке Тарту, чтобы вспомнить ее внука Патрика и его подругу Джен-Ли, которые покинули этот мир слишком рано.

Бабушка очень трогательно вспоминает своего старшего внука. «Он научил меня информационным технологиям, показал, как делать что-то на компьютере», – говорит Анне с легкой улыбкой на лице и с iPad на коленях. Кроме того, мальчик был большим любителем мотоциклов. Он смог купить себе мотоцикл и сразу поделился радостью с бабушкой, отправив ей фотографию. Вспоминая такие моменты, Анне замирает и говорит: «Пожалуйста, не обращайте внимание, если я начну плакать». Теперь она расстроганно смотрит на мотоциклы, которые встречаются на дорогах. «Особенно, если они синего цвета, как у Патрика», – рассказывает Анне.

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