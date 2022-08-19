Хотя Министерство обороны направило запрос на финансирование ПВО средней дальности в кабинет министров в четверг, положительного решения еще предстоит дождаться.
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Долгожданного военного потенциала придется подождать еще
Долгожданного военного потенциала придется подождать еще
В конце июня тогдашний министр обороны Калле Лаанет (ПР) и министр обороны Латвии Артис Пабрикс подписали план, который закладывает основу для совместных закупок Эстонией и Латвией систем ПВО средней дальности.