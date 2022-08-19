Долгожданного военного потенциала придется подождать еще

В конце июня тогдашний министр обороны Калле Лаанет (ПР) и министр обороны Латвии Артис Пабрикс подписали план, который закладывает основу для совместных закупок Эстонией и Латвией систем ПВО средней дальности.

К этому моменту Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) завершил всю основную подготовку к закупке за четыре месяца, и ее можно было начать немедленно.