Представившийся сотрудником банка преступник взял кредит на имя легковерной женщины и похитил с ее счета крупную сумму, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры.
Будьте бдительны! Мошенник-самозванец похитил у женщины тысячи евро
Будьте бдительны! Мошенник-самозванец похитил у женщины тысячи евро
В середине августа 51-летней женщине позвонили якобы из банка Swedbank и сообщили, что ее интернет-банк подвергся хакерской атаке.
Женщине сказали, что в целях контроля и для пресечения подозрительных транзакций она должна предоставить свои личные данные, идентификатор пользователя интернет-банка и подтвердить операции PIN-кодами Smart-ID.
Позже выяснилось, что на имя заявительницы был взят кредит в размере 1600 евро, а с ее банковского счета сняли 6400 евро.
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