Будьте бдительны! Мошенник-самозванец похитил у женщины тысячи евро

В середине августа 51-летней женщине позвонили якобы из банка Swedbank и сообщили, что ее интернет-банк подвергся хакерской атаке.

Женщине сказали, что в целях контроля и для пресечения подозрительных транзакций она должна предоставить свои личные данные, идентификатор пользователя интернет-банка и подтвердить операции PIN-кодами Smart-ID.